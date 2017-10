Da wurden die Postauto-Fahrgäste am Donnerstagabend überrascht: Gleich mehrere Vertreter von Postauto haben zusammen mit der Regionalpolizei im Feierabendverkehr eine gross angelegte Kontrolle durchgeführt. Alle mussten ihre Billette vorweisen. Die eine Kontrolle fand statt bei der Haltestelle Mühlehalde in Umiken, die andere beim Gemeindehaus in Windisch.

Solche Kontrollen stehen regelmässig und auf dem ganzen Brugger Postauto-Netz auf dem Programm, sagt Postauto-Mediensprecher Urs Bloch auf Anfrage. Einen bestimmten Auslöser brauche es nicht. «Die Absicht ist immer, möglichst viele Fahrgäste innert kurzer Zeit kontrollieren zu können.» Konkret waren es diesmal insgesamt rund 850 Personen. Geplant werden die Grosskontrollen jeweils stationär an einer Haltestelle, erklärt Bloch. Der Chauffeur informiere die Fahrgäste kurz vor dem Halt.

"Wer erwischt wird, muss Gebühr zahlen"

Es wurden etwas mehr Personen ohne gültigen Fahrausweis erwischt, als sonst bei den Postauto-Kontrollen, führt Bloch weiter aus. Der Durchschnitt in der Schweiz liege bei 2,5 bis 3 Prozent. «Wer erwischt wird, muss eine Gebühr bezahlen, die im Wiederholungsfall höher wird», fügt der Mediensprecher an. «Wird jemand zum dritten Mal ohne gültigen Fahrausweis erwischt, gibt es einen Strafantrag.»

Die Kontrolle lief ruhig ab, hält Bloch fest, was sicher auch an der Präsenz der Polizei gelegen habe. Die Kontrollierten hätten sich sehr kooperativ verhalten. Kurz: «Wir sind sehr zufrieden», fasst der Mediensprecher zusammen und ergänzt: «Uns war es auch ein Anliegen, dass die Kontrollierten nicht zu lange aufgehalten werden. Dieses Ziel haben wir erreicht.» Die Kontrolle habe jeweils innert weniger als einer Minute abgeschlossen werden können.

Bloss diejenigen Passagiere, die keinen Fahrausweis hatten, mussten aussteigen, damit ihre Adresse aufgenommen werden konnte. Sie haben dann das nächste Postauto zur Weiterfahrt genommen. «Bei einem Viertelstundentakt ist dies vertretbar», ist Bloch überzeugt. (mhu)