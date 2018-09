Die Weltmeisterschaft in Baku war für Ciril Grossklaus der Höhepunkt des Jahres, für Patrik Moser gar der Höhepunkt seiner Karriere. Beide sind allerdings nicht mit hohen Erwartungen in die aserbaidschanische Hauptstadt gereist. Ciril Grossklaus (27, -90 kg) musste sich in der Vorbereitungsphase auf das Turnier mit einer Rippenverletzung herumschlagen, entsprechend gut musste er auf seinen Körper achten. Auch Patrik Moser (31, -100 kg) reiste nicht mit Medaillen-Ambitionen an die erste WM seiner Karriere.