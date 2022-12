Grosses Interview Brugg-Regio-Präsident: «Von der Birrfelder Seite haben wir den Bedarf für eine neue Deponie immer etwas bezweifelt» Gemeindeammann Richard Plüss (SVP) von Lupfig ist Präsident des Planungsverbands Brugg Regio. Er ist der am besten vernetzte Politiker im Bezirk und noch nicht amtsmüde. Der 67-Jährige sagt, was in der Region ansteht, warum er die Gemeindestrukturen aus der Zeit von Napoleon aufbrechen will, wie es auf dem Reichholdareal weitergeht und was er von gewissen Spitzenleuten der SVP hält.

Nicht Ballenberg, sondern Lupfig: Gemeindeammann Richard Plüss steht in der Nähe des Gemeindehauses vor dem Spycher-Stöckli, das als Trauungslokal genutzt werden kann. Sandra Ardizzone

(17. August 2021)

Am grossen Sitzungstisch im Gemeindehaus Lupfig nimmt sich Ammann Richard Plüss bei einer Tasse schwarzem Kaffee Zeit für die Themen, welche ihn und die Bevölkerung in der Region Brugg in den vergangenen Monaten am meisten beschäftigt haben.

Sie sind seit 17 Jahren Gemeindeammann und kandidieren erneut. Haben Sie noch nicht genug?

Richard Plüss: Nein, der Job macht mir nach wie vor grosse Freude. Seit der Pensionierung bin ich zeitlich flexibler und ich kann die Arbeit besser auch vor allem tagsüber einteilen. Mich faszinieren noch immer die Gesamtheit der Politik und die Vielfalt der Themen. Mit dem Gemeinderatsteam leisten wir einen Beitrag zur Steuerung des Lebens. Damit verbunden ist die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung zum Wohl der Bevölkerung sowie Arbeits- und Ausbildungsplätze, Schulen und so weiter.

Da spricht der ehemalige Förster und Berufsschullehrer.

Ja, durch meinen beruflichen Hintergrund bin ich stark verwurzelt in der Raumplanung. Das erfordert ein Vordenken einer ganzen Generation und teilweise darüber hinaus. Das fasziniert mich enorm, weil man wichtige Grundsteine für die weitere Zukunft legt.

Aber man sollte sich auch um die Nachfolge kümmern.

Natürlich. Ich könnte ja sagen, dass ich 21 Jahre Gemeinderat war, genug habe und gehe. Wir führten diese Diskussion im Gremium und schauten, ob jemand bereit ist, das Ammannamt zu übernehmen. Aus zeitlichen Gründen wollte niemand sonst für dieses Amt kandidieren. Das Kollegium sieht, was alles im Hintergrund vorbereitet und erledigt wird. Das fand ich schön und anerkennend. Durch mein jahrzehntelanges Engagement in der Öffentlichkeit und Politik habe ich ein grosses Netzwerk, das ich pflege und das manchmal hilfreich ist.

Zur Person san Richard Plüss Der 67-Jährige gehört seit 21 Jahren dem Gemeinderat Lupfig an, zuvor war er 13 Jahre lang Mitglied der Schulpflege (davon zwölf Jahre als Präsident). Bei den Gesamterneuerungswahlen am 26. September kandidiert er erneut als Gemeindeammann für eine weitere Amtsperiode. Plüss hat die Fusion von Scherz und Lupfig mitgestaltet. Er sass 20 Jahre lang für die SVP im Grossen Rat. Beruflich arbeitete er während 37 Jahren im Forstbetrieb Birr-Lupfig (zuletzt als Förster in einem 70-Prozent-Pensum) und im Nebenamt als Berufsschullehrer für angehende Forstwarte. 2019 ging er in Pension. Vor drei Jahren hat er das Präsidium des Planungsverbands Brugg Regio übernommen. Plüss ist seit 43 Jahren verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und zwei Enkelkinder. (cm)

Wie können andere in Ihre Fussstapfen treten?

Wir haben im Gemeinderat besprochen, dass es uns in der neuen Legislatur gelingen sollte, jemand vom Team aufzubauen, der oder die das Ammannamt weiterführen kann.

Und genügend Zeit dafür freischaufeln kann?

Zeit ist ein entscheidender Faktor. Diese Zeit wurde früher von den Arbeitgebern zur Verfügung gestellt, heute ist das leider nicht mehr so. Es hat mich etwas enttäuscht, dass der Zeitfaktor in den Medienberichten zu den Wahlen in Hausen sowie im Interview mit Patrick Gosteli und Kurt Schmid nicht wirklich zur Sprache kam.

Hausens Gemeindeammann Eugen Bless war der einzige Kandidat, der darauf hingewiesen hat. Hinter dem Faktor Zeit steht einerseits die Familie. Da braucht es einen Mann oder eine Frau, der oder die einem Rückenfreiheit gibt und auch mal eine Sorge anhört, obwohl er oder sie nicht im System ist. Andererseits kommt es auf den Arbeitgeber an.

Wie viel Zeit wenden Sie für Ihr Ammannamt auf?

Projektmässig ist dieses Jahr für mich eines der intensivsten in den letzten 20 Jahren. Da bin ich nahe an einem 50-Prozent-Pensum. In einem normalen Jahr schafft man dieses Amt vielleicht mit einem 30- bis 40-Prozent-Pensum, wenn man digital gut organisiert ist. Aber diese mindestens 30 Prozent müsste der Amtsinhaber in einem Betrieb reduzieren können. Und die Gemeinden müssten dieses Pensum besoldungsmässig vergüten und für die Sozialversicherung aufkommen.

Sie fordern Teilzeitpensen für Lokalpolitiker?

Ja, da reichen Sitzungsgelder nicht mehr, sondern es braucht ein Reglement mit ordentlichen Anstellungsverhältnissen. Ich habe während meiner politischen Tätigkeit oft erlebt, dass neue Leute mit falschen Vorstellungen kamen und nach einem Jahr aufgrund zeitlicher Überforderung schon wieder das Handtuch warfen. Der krasseste Fall war Spreitenbach, wo der Ammann nach gut drei Wochen zurücktrat. Das ist Gift für eine Gemeinde.

Die Abschaffung der Schulpflege, die Ende Jahr erfolgt, geht auf ein Postulat von Ihnen als Grossrat zurück. Kommt dadurch noch mehr Arbeit auf den Gemeinderat zu?

Das sind wir uns bewusst und das ist mit Mehrarbeit für das Ressort Bildung verbunden, was auch entsprechend besoldet werden muss. Aber ich bin nach wie vor überzeugt, dass es der richtige Weg ist, weil die Kompetenzregelung nicht geklärt war.

Die Schulpflege hat Organisations-, aber keine Finanzkompetenzen. Geschäfte wurden oft mehrmals zwischen Schulpflege und Gemeinderat hin- und hergeschoben, bis ein Entscheid fiel. Ich sagte dem ehemaligen Bildungsdirektor Rainer Huber schon, dass das nie funktionieren kann. Schulleiter und Schulsekretariate werden mit der Reform gestärkt.

An der Schule Scherz gab es vor den Sommerferien Unruhe, weil Schüler nach Lupfig umgeteilt wurden. Wie präsentiert sich die Situation?

Das sind Nachwehen der Gemeindefusion. Gewisse Leute haben noch ein Gärtchendenken. Mich störte das Vorgehen. Bei diesem sensiblen Thema kann man nicht einfach Briefe schreiben. Im Grunde genommen ging es um die Verlängerung einer bereits umgesetzten Massnahme.

Zum neuen Werkhof Birrfeld findet nächste Woche mit Birr eine ausserordentliche Einwohner- und Ortsbürgergemeindeversammlung statt. Wie verliefen letzte Woche die Infoveranstaltungen?

Vom Besucheraufmarsch her haben wir zwar mehr erwartet, aber es wurden gute Fragen gestellt. Ich hoffe, dass die Ampeln für dieses Projekt auch an der Gemeindeversammlung auf Grün gestellt werden. Wir haben sechs Jahre daran gearbeitet mit ungefähr 50 Personen in drei Arbeitsgruppen.

In Birr und Lupfig entscheiden die ausserordentlichen Gemeindeversammlungen über den Werkhof Birrfeld. Zvg/Aargauer Zeitung

Jahrelang haben Sie damit gerechnet, dass Müller Bräu ein Logistikzentrum im Lupfiger Industriequartier baut und die Verwaltung ins Eigenamt verlegt. Daraus wird nun nichts. Wie geht es mit dem dafür vorgesehenen Areal weiter?

Müller Bräu wird das Land verkaufen und hat dafür einen Makler angestellt. Das Interesse am Areal ist gross. Wahrscheinlich noch diesen Herbst wird die Parzelle in andere Hände kommen. Wir hoffen, dass das Land an eine Firma geht, die etwas bauen und entwickeln will. In unserem Entwicklungsschwerpunkt Eigenamt ist klar definiert, dass reine Logistikzentren nicht realisiert werden können. Das gilt auch für den Campus Reichhold.

Wie ist die Gemeinde Lupfig hier involviert?

An diesem Thema arbeite ich schon seit meinen gemeinderätlichen Anfängen. Zuerst bezüglich der Altlastensanierung mit den Amerikanern. Das war – auch sprachlich – ein schwieriger Austausch. Geehrt fühlte ich mich nur, weil die Amerikaner mich als «Mister President» ansprachen (lacht).

Mit der Gemeinde Hausen und dem Kanton war es immer ein gutes Zusammenspiel. Ein glücklicher Gang war, als die Amerikaner das Areal an die Hiag verkauften, weil ihnen die Altlastensanierung zu aufwendig war. Hiag ist in der Schweiz ein erfahrener Arealentwickler. Inzwischen ist die Altlastensanierung abgeschlossen und das Areal freigegeben.

Nun steht die Überbauungsplanung an.

Der Masterplan liegt vor. Jetzt stehen wir vor der öffentlichen Auflage des Gestaltungs- und Erschliessungsplans. Nächste Woche findet dazu eine Infoveranstaltung in Hausen statt. Das Interesse an diesem Areal in Autobahnnähe ist beachtlich. Wir wollen aber nicht etwa eine reine Datacenter-Gemeinde werden, sondern würden auch gerne produzierende Hightech-Betriebe hier begrüssen, die gute und vielseitige Arbeitsplätze anbieten.

Ich bin zuversichtlich, nach den Erfahrungen mit dem Müller-Bräu-Areal, dass die Entwicklung in diese Richtung gehen wird. Campus wurde das Reichholdareal getauft, weil man auch öffentlich zugängliche Parkflächen, Velo- und Fusswege sowie Begegnungsmöglichkeiten schaffen will, damit es den Menschen dort wohl ist.

Wie ist die Aufteilung mit Hausen in diesem Grenzgebiet?

Zuerst überlegte man sich, die Gemeindegrenzen zu begradigen. Von der Zonierung her gilt in der Industriezone von Lupfig die höchste Bebaubarkeit von 23 Metern, in Hausen ist eine maximale Bauhöhe von 15 Metern möglich. Da es nie aufging, um eine sinnvolle 1:1-Abtausch-Grenze zu legen, suchten wir eine andere Lösung.

Nun streben wir an, über die Gemeindegrenze hinaus zu bauen und alles vertraglich zu regeln. Momentan entstehen die Vertragsentwürfe. Zudem arbeiten wir an Szenarien, wie die Erschliessung finanziert werden soll.

2018 haben Scherz und Lupfig fusioniert und nun läuft in Lupfig, Birr, Birrhard, Habsburg und Mülligen eine neue Bevölkerungsumfrage zu einem Gemeindezusammenschluss Birrfeld. Hausen ist nicht im Boot.

Das spüren wir etwas, aber nicht von Hausen, sondern an der Reaktion von Windisch. Vielleicht war es ein Fehler, dass wir Hausen nicht offiziell schriftlich angefragt haben. Aber wir fusionieren ja noch nicht, sondern wollen bei der Bevölkerung einfach mal den Puls spüren.

Zusammenschluss Birrfeld. Stb/Aargauer Zeitung

Werden Sie danach nochmals auf Hausen zugehen?

Falls die Umfrage ergibt, dass wir weitere Schritte in Richtung Zusammenschluss Birrfeld einleiten, werde ich höchstpersönlich dafür besorgt sein, dass wir nochmals offiziell Hausen und Brunegg anfragen. Brunegg gehörte früher zum Bezirk Brugg, ist über die Kirchgemeinde mit dem Eigenamt und organisatorisch stark mit Möriken-Wildegg verbunden. Es ist wichtig, dass wir niemanden vergessen und allen eine Chance geben, mitzumachen. Auf die Resultate der Bevölkerungsumfrage bin ich selbst sehr gespannt.

Wechseln wir zum Planungsverband Brugg Regio: Für Schlagzeilen sorgte unlängst, dass das Verfahren für die Aushubdeponie Steibode in Birrhard aufgrund des massiven Widerstands aus der Bevölkerung abgebrochen wurde. Wie geht es mit diesem Thema weiter?

Von der Birrfelder Seite haben wir den Bedarf für eine neue Deponie immer etwas bezweifelt, denn wir haben grosse Kapazitäten in bestehenden und künftigen Kiesgruben. Wir sind davon überzeugt, dass wir in den nächsten 50 Jahren keine Knappheit haben für Aushubdeponien. In solchen Verfahren geht es auch immer um Geld.

Einige Unternehmer bekunden Mühe bei Kooperationen, einzelne Konsortien arbeiten für sich. Nachdem nun das Steibode-Projekt sistiert ist, müssen sie halt über den Schatten springen, wenn sie mit dem Aushub nicht kilometerweit fahren wollen. Durch die Ablehnung des Steibode-Projekts gerät das System in unserer Region noch nicht ins Wanken. Wir haben viele Kubaturen, wo man sauberen Aushub deponieren kann.

Also ist Brugg Regio froh, dass der Widerstand aus der Bevölkerung so gross war und der Steibode gebodigt wurde?

Das Betreiber-Konsortium ist natürlich enttäuscht, dass es nicht geklappt hat, was ich verstehen kann. Wäre die Deponie gekommen, hätte sie funktioniert. Hingegen nimmt Brugg Regio auch immer Rücksicht auf die Gemeindeautonomie. In einem ersten Schritt wurde das Vorhaben von der Gemeinde Birrhard gutgeheissen und deshalb hat es Brugg Regio befürwortet. Danach ist die Unterstützung gekippt.

Die Bevölkerung von Birrhard wurde vom Vorhaben überrumpelt. Warum hielt man den Steibode so lange geheim?

Wir haben verschiedene mögliche Standorte evaluiert. Einer war auch zwischen Lupfig und Scherz. Der zusätzliche Verkehr wäre entweder durch Lupfig oder durch Scherz gefahren. Dagegen haben wir uns von Anfang gewehrt, weil das die Bevölkerung nie akzeptiert hätte. Im direkten Kontakt zur Bevölkerung steht nicht Brugg Regio, sondern die Gemeinde, weil das ganze Ortsbewilligungsverfahren innerhalb der Gemeinde abläuft.

Im Gespräch war zu Beginn ebenso ein Standort zwischen Umiken und Villnachern.

Genau. Auch da wäre ein Quartier von zusätzlichem Lärm und Staub betroffen gewesen. Die Bevölkerung wehrte sich erfolgreich dagegen. Das grösste Thema bei solchen Projekten ist der Verkehr und nicht die eigentliche Deponie oder die Kiesgrube. Das sehen wir in Lupfig auch bei den Knecht-Gruben. Künftig braucht es eine grössere Toleranz für separate Zufahrtsstrassen, wobei es dort zu neuen Konflikten mit den Landwirten kommen kann. Eine Lösung für alle zu finden, ist sehr schwierig.

Demnächst wird die Südwestumfahrung eröffnet. Wie geht es mit dem Seebli-Knoten weiter?

Ich bin überzeugt, dass mit dieser Eröffnung der Druck auf den Seebli-Knoten zunehmen wird. Mit der Oase (Regionales Gesamtverkehrskonzept Ostaargau) wird er dann noch grösser. Deshalb muss diese Kreuzung kapazitätsmässig saniert werden. Eine Projektskizze gibt es bereits. Sie wurde vom Kanton ans Bundesamt für Strassen (Astra) weitergeleitet. Ich werde nachfragen, was der aktuelle Stand ist, denn wir möchten mitreden. Das gilt auch für Hausen.

Für die zusätzliche Schlaufe haben wir die Idee eingebracht, dass man die Autobahnzufahrt im Tag baut, aber danach überdeckt, damit möglichst wenig Landwirtschaftsland verloren geht. Das ist zwar mit höheren Kosten verbunden, wird aber direkt durch den Verkehr finanziert. Deshalb dürfte das kein Problem sein. Wir streben eine akzeptable Variante an, die nicht in erster Linie nur kostenoptimiert ist und die Gerichte beschäftigt.

Von Grossräten wird der Planungsverband Brugg Regio kritisiert, weil man kaum etwas erfahre. Fricktal Regio beispielsweise organisiert Gemeindeseminare und wird von einer externen Controlling-Gruppe überwacht. Gibt es das bei Brugg Regio auch?

Nein, das haben wir nicht. Wir haben schon ein Monitoring mit einer Arbeits- und Prioritätenliste, das von der Geschäftsleitung her bearbeitet wird. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir ein externes Controlling brauchen. Wir haben uns aber geöffnet. Im alten System hatten wir eine erweiterte Geschäftsleitung, was die Aussengemeinden störte, weil sie nichts mehr zu sagen hatten.

An unseren grossen Vorstandssitzungen, die fast monatlich stattfinden, werden im neuen System alle Gemeinden in die definitiven Beschlussfassungen miteinbezogen. Die Mitglieder sind dadurch zufriedener. Auch tauschen wir uns mindestens zweimal pro Jahr mit den Grossräten aus. Für Aussenstehende kann es schwierig sein, die Dimensionen zu erfassen, in denen Planungsverbände nach den gesetzlichen Aufgaben des Kantons stecken. Beim Verkehr ist mir sehr wichtig, dass wir nicht nur auf den motorisierten Individualverkehr (MIV) schauen.

Wo zum Beispiel?

Die Oase sieht das so vor. Ich sehe noch grosses Potenzial beim Langsamverkehr und im öffentlichen Verkehr. Doch beim ÖV etwas zu ändern, etwa einen besseren Taktfahrplan zu bekommen, ist dermassen schwerfällig. Leider wurde die Birrfelder Zuglinie ab- anstatt aufgestuft. Die SBB bewegen sich fast in die Gegenrichtung, als von der Politik und Region erwartet wird.

Langwierig ist es auch beim Langsamverkehr, um eine direkte Verbindung von Hausen nach Lupfig zu realisieren.

Ja, genau. Im Zusammenhang mit dem Reichholdareal ergeben sich neue Möglichkeiten. Das gilt auch für das Postauto. Dort ist der Taktfahrplan so eng, dass eine Zusatzschlaufe über den Campus von Postauto zuerst abgelehnt wurde. Wir haben bei Postauto zudem angeregt, das sternförmige Busnetz von Brugg aus grundlegend zu überdenken, Rundkurse zu prüfen und an der Fachhochschule von Studierenden ein Konzept entwerfen zu lassen.

In Zukunft wird sich mit den Postautos sowieso viel ändern. Im Zusammenhang mit behindertengerechten Haltestellen reichen die Busbuchten nicht mehr aus, sie müssten fast doppelt so lang sein, was im bebauten Gebiet nicht geht. Vermutlich führt das vermehrt zu Haltestellen auf der Strasse.

Wie lange sind Sie noch Präsident von Brugg Regio?

Sollte ich gewählt werden als Gemeindeammann von Lupfig, wird es an der Januar-Sitzung von Brugg Regio eine Bestätigungswahl geben für die vierjährige Legislatur. Das gilt nicht nur für mich, sondern für alle Mitglieder der Geschäftsleitung. Wir werden sehen, was die Gesamterneuerungswahlen bringen.

Mit der grünen Vizepräsidentin Barbara Horlacher aus Brugg arbeite ich sehr gerne und gut zusammen. Als SVPler habe ich auch eine grüne Ader und bin nicht immer auf Parteilinie. Etwa in der Energiepolitik setzt die SVP-Spitze die Leitplanken wie im 17. Jahrhundert.

Wie meinen Sie das?

Mich stört bei gewissen Spitzenleuten der SVP, dass man alles nur bodigt und keine Lösungen zum Problem anbietet. Es könnte einen Reiz haben, zu sagen, die Klimapolitik und CO 2 -Problematik sind auch für uns enorm wichtig. Das ist unsere Zukunft und unser Leben.

Vielleicht ist das CO 2 -Gesetz nicht die richtige Lösung, aber die SVP könnte sagen, wir wollen mitarbeiten, um sofort etwas Neues auf die Beine zu stellen. Das wäre zukunftsgerichtete Politik. Nur etwas abzulehnen, zu jubeln und dann zu schweigen, löst keine Probleme.

Sie schauen lieber genau hin?

Zum Stichwort Klimapolitik: Nächstes Jahr will ich mit meiner Frau unbedingt nochmals von Pontresina her zum Morteratschgletscher laufen. In einem J+S-Lager während meiner Schulzeit war ich zum ersten Mal dort. Schon damals hatte es Täfelchen, wie gross der Gletscher früher war.

Als ich ihn vor vier Jahren wieder besuchte, erschrak ich. Wir mussten sicher einen Kilometer weiterlaufen. Hier sind Unmengen von Eis, die ihren Klimabeitrag zur Temperaturregulierung leisteten, verschwunden. Das sind Herausforderungen, die wir zu Gunsten der kommenden Generationen sofort anpacken müssen.

Zurück ins Birrfeld: Angepackt wird nun das Fusionsthema, sobald die Bevölkerungsumfrage ausgewertet ist.

Auch hier müssen wir die Grösse haben, eine Auslegeordnung zu machen, um den veralteten Gemeindestrukturen aus der Zeit von Napoleon zu begegnen. Wo können wir noch optimieren und Geld sparen? Ein Bürger, der sich konsequent gegen Fusionen wehrt, kennt viele Details vielleicht nicht.

Wenn ich als Gemeindeammann sehe, wie komplex gewisse Projekte sind, weil wir beispielsweise mit vier Partnern über den gemeinsamen Werkhof Birrfeld abstimmen oder zum Musikschulreglement zuerst Streitsitzungen durchführen müssen, bis wir uns gefunden haben. Wäre alles eins, könnte man viele Ressourcen sparen und effizienter arbeiten. Es ist höchste Zeit, die Gemeindegrenzen zu überdenken und neue Systeme zu erarbeiten. Das Birrfeld ist doch eine Einheit und würde sich für eine Fusion so gut anbieten.

Was sagen Sie Gegnern, die den Verlust der Eigenständigkeit beklagen?

Die Eigenständigkeit verliert kein Mensch durch eine Fusion, aber das Dach verändert sich. Es hängt von jedem einzelnen Bürger ab, wie stark er sich in eine neue Organisation oder Gemeinde einbringen will. An der Gemeindeversammlung in Lupfig waren schon einige Male mehr Bürger aus dem kleineren Ortsteil Scherz anwesend als von Lupfig selbst.

Als Förster unterschrieb ich immer mit Forstbetrieb Birr-Lupfig. Beim Holzverlad war auf dem Lastwagen vielleicht ein Teil Holz von Lupfig und ein anderer von Birr. Wenn Sie das erlebt haben mit dem Mehraufwand für geteilte Rechnungen, stellen Sie fest, das ist Altertum. In der Hightech-Welt, in der wir leben, dürfen wir doch nicht nur beobachten, wie sich die Firmen zu Hightech entwickeln, sondern müssen den mutigen Schritt gehen und die Gemeinden ebenso weiterentwickeln. Das ist mein Anliegen.