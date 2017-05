Erst seit Mai ist der spezielle Aquarellkasten mit natürlichen Farben aus den Aargauer Regionen erhältlich (die az berichtete) und demnächst kann Maler Stefan Muntwyler aus Windisch eine zweite Auflage bei der Pigment-Manufaktur Kremer in Deutschland in Auftrag gegeben. Zur Herstellung des Kastens mit Aquarellfarben aus Gesteinspigmenten muss wieder zuerst nach gewissen Rohmaterialien gegraben werden.

Werbung für den Aargauer Aquarellkasten, der immerhin 170 Franken kostet, macht der Farbforscher mit einmaligen Veranstaltungen an verschiedenen Orten. Am vergangenen Freitag fand im Rathaussaal in Wettingen die offizielle Vernissage mit einer einstündigen Präsentation von Geologe André Lambert und Stefan Muntwyler statt. Rund 200 Gäste waren anwesend. «Ein immenses Interesse für unsere Sache», sagt Muntwyler erfreut.

Nicht im Fachgeschäft erhältlich

Von der Erstproduktion mit 300 Stück bleibt nach den Vorbestellungen und der Vernissage noch ein Drittel der Auflage für den Verkauf übrig. Zu beziehen ist der Kasten nur an den Veranstaltungen und per Internet über Muntwylers Website, aber in keinem Laden und in keinem Fachgeschäft, weil «das den Preis zu sehr in die Höhe treiben würde».