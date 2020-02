Grosser Einsatz rentierte sich für Beizli-Betreiber nicht – waren Stand-Gebühren zu hoch?

Gut ein halbes Jahr nach dem Stadtfest hat die AZ sieben Beizli nach ihrer Bilanz gefragt. Worte, die einen nachdenklich stimmen, sind in der aktuellen Klubzeitschrift des Ju-Jitsu & Judo Club Brugg zu lesen. In dieser wird zurückgeschaut auf das Stadtfest vom letzten Sommer: «Um 17 Uhr wurde das Fest eröffnet und dann – keine Festbesucher! Von den wenigen Gästen verirrte sich kaum einer zu uns, obwohl wir einen attraktiven Standort zugeteilt bekommen hatten.» Selbst am ersten Abend sei der erhoffte Ansturm in der Mount Fuji Food & Bar ausgeblieben.

Die Judokas reagierten. Sie boten an den nächsten Tagen den Passanten Kostproben an, zimmerten noch Werbetafeln und die Bambus-Hecke rund um die Terrasse wurde ausgelichtet. Daraufhin seien die Umsätze zwar gestiegen, trotzdem sind die Einnahmen über die gesamte Festdauer hinter den Erwartungen geblieben, heisst es. Tatsächlich: «Nachdem alle Rechnungen beglichen und Retouren getätigt waren, wurde aus der vagen Vermutung Gewissheit: Trotz über 1200 Einsatzstunden der Helfer und immenser Arbeitsleistung des OKs musste am Ende die Klubkasse einen Verlust verbuchen», heisst es in der Klubzeitschrift. Die Judokas kritisieren die hohen Gebühren für den Standplatz. Zudem seien die tiefen Besucherzahlen ein massgeblicher Faktor gewesen, «insbesondere im Verhältnis zur hohen Anzahl der Restaurationsbetriebe».

