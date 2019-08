Wer sich am Wochenende mit dem Postauto ans Stadtfest fahren liess oder dieses für den Rückweg nutzte, stellte fest: Das Stadtfest Brugg wurde auch von der Bevölkerung aus den umliegenden Gemeinden sehr gut besucht. Besonders am Samstagabend waren die Fahrzeuge rappelvoll.

Auf der Website der A-Welle wird für die Nutzung des öffentlichen Verkehrs geworben: «Reisen Sie stressfrei mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ans Stadtfest Brugg und wieder bequem und sicher nach Hause.» Als nicht ganz so bequem dürften dies viele Festbesucher erlebt haben.

Aufstockung der Fahrzeuge deckt die Nachfrage nicht vollständig

Die Kurse waren teilweise hoffnungslos überfüllt. Dass das öV-Ticket für gewisse Zonen der A-Welle (550, 551, 552, 560, 561, 565) im Festpass inklusive war, führte sicher zu einer stärkeren Nutzung. Mediensprecher Ben Küchler von Postauto zeigt sich auf Anfrage erfreut: «Die Kurse waren am Samstag ab zirka 17 Uhr ausgelastet und am Sonntag war ab zirka 12 Uhr eine grössere Auslastung festzustellen.» Postauto hatte vorsorglich zusätzliche Fahrzeuge eingesetzt und damit hauptsächlich die regulären Kurse auf den drei Achsen Hausen–Brugg, Villnachern–Brugg und Lauffohr–Brugg verstärkt. Ausgereicht hat dies nicht ganz. Besonders auf der Linie 371 in Villnachern kamen die Postautos am Samstag an ihre Kapazitätsgrenzen.

Hier entstand zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr eine Wartezeit von bis zu 15 Minuten. Dann erst war das Zusatzfahrzeug vor Ort. Aufgrund dieses Engpasses kam es zu vereinzelten Reklamationen beim Stadtfest-OK und bei Postauto. Küchler ist allerdings nicht bekannt, dass jemand hätte abgewiesen werden müssen. Auch eine ausserordentliche Häufung von Vorfällen wie Angriffen oder Auseinandersetzungen im öV ist nicht bekannt. Sprecher Küchler hält fest, dass das Festwochenende im Rahmen eines normalen Wochenendes im Raum Brugg verlaufen sei.

