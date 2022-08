Grossanlässe Eigefäscht, Badenfahrt und Expo: Doch wie steht es um das nächste Stadtfest Brugg? Vor drei Jahren hat sich das Prophetenstädtchen mit dem Stadtfest verfärbt und Brugg an zwei Wochenenden zu einer Festhütte gemacht. Um den Sechs-Jahres-Rhythmus beizubehalten, sollte ein neues Organisationskomitee gebildet werden. Wer kümmert sich darum?

Am Stadtfest 2019 ist die Beiz Kubus Kolor besonders nachts ein Blickfang. Claudia Meier

Gut vier Jahre dauerte die Planung für das Eigefäscht, an dem Birr und Lupfig über das dritte Augustwochenende den 750. Geburtstag gefeiert haben. Auch in der Stadt Baden ist seit 2019 klar, dass die nächste Badenfahrt 2023 stattfinden wird. Die Werbetrommel wird inzwischen heftig gerührt. Vor wenigen Tagen fand die Taufe des offiziellen Badenfahrt-Buses mit dem Festmotto «Neo» statt.

Impression vom dritten Tag des Stadtfests 2019 in Brugg. Janine Müller

Um das Brugger Stadtfest, das vor drei Jahren am 23./24./25. August und 30./31. August und 1. September unter dem Motto «Verfärbt» über die Bühne ging, ist es hingegen ruhig. Viele Festbesucher waren damals traurig, dass die tollen Beizenbauten bald aus dem Stadtbild verschwinden werden.

Startkapital für neues Stadtfest beträgt 12'500 Franken

In Brugg resultierte beim letzten Stadtfest in der Schlussabrechnung – trotz Top Acts wie Luca Hänni und Stress sowie 70'000 Besucherinnen und Besuchern – ein Minus von 61'000 Franken in der Kasse. Einerseits lagen die Einnahmen rund 26'800 Franken unter dem Budget und bei den Ausgaben wurde das Budget mit 35'500 Franken überschritten.

Gäste, die vor allem am ersten Festwochenende keinen Eintritt bezahlten, sowie mangelhaftes Marketing haben zum schlechten Rechnungsergebnis beigetragen. Dabei spielte das Wetter – anders als beim Stadtfest 2013 unter dem Motto «Best of» – wunderbar mit.

2019 kaufte am ersten Festwochenende fast niemand einen Festpass. Janine Müller

Weil es in der Kasse des Vereins Stadtfest aber noch 33'500 Franken vom letzten Fest 2013 hatte und der Stadtrat Brugg die volle Defizitgarantie von 40'000 Franken gewährte, blieben letztlich doch 12'500 Franken in der Kasse übrig. Diese sollen für ein nächstes Stadtfest verwendet werden.

Abstimmung mit anderen Grossanlässen

Jürg Baur aus Brugg ist Stadtrat, Grossrat und war OK-Präsident vom Stadtfest 2019. zvg/René Schneider

Vorgesehen war, in Brugg alle sechs Jahre ein Stadtfest zu organisieren. Mit anderen Worten: 2025 müsste im Prophetenstädtchen wieder ein Grossanlass möglich sein. An dieser Idee habe sich bis heute nichts geändert, sagt der ehemalige OK-Präsident und Mitte-Stadtrat Jürg Baur.

Die Coronapandemie habe wie überall Unsicherheiten ausgelöst und die Planung erschwert. Baur fügt an:

«Der Stadtrat begrüsst weitere Festaktivitäten.»

Den Sechs-Jahres-Rhythmus habe man damals in Abstimmung mit der Gewerbeausstellung Expo Brugg-Windisch und der Oper Schenkenberg gewählt. Letztere gibt es bekanntlich nicht mehr. Zudem ist laut dem Gewerbeverein Brugg angedacht, die nächste Expo 2024 durchzuführen. Auch für diesen Grossanlass muss noch ein Organisationskomitee zusammengestellt werden, wenn die Vereine daran festhalten wollen.

Stadtrat will verschiedene Möglichkeiten beraten

Doch wer kümmert sich um den Aufbau eines OKs für das nächste Stadtfest Brugg? Oder sind allenfalls schon Personen bekannt, die bei der nächsten Planung mitarbeiten? Ausweichend antwortet Jürg Baur:

«Der Stadtrat berät im laufenden Halbjahr über Möglichkeiten, Ideen, Formen, Art, Zeitpunkt etc. für ein zukünftiges Stadtfest.»

Danach erfolge das intensive Suchen für Mitglieder eines entsprechenden OKs, Festkomitees oder einer Spurgruppe. Der zum letzten Stadtfest gegründete «Verein Stadtfest» besteht laut Jürg Baur immer noch. Eine vereinsinterne Evaluation, Rekrutierung der noch verbliebenen Mitglieder für eine zukünftige Organisation habe noch nicht stattgefunden.

Klar ist für ihn jedoch: «Ich persönlich werde das OK-Präsidium nicht mehr ausüben.» Und es sei dem Verein durchaus bewusst, dass ein neues OK auch genügend Zeit für die Vorbereitung brauche.