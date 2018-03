Für Beyza Tut, die den «Hair & Beauty Beyza»-Salon am Brugger Bahnhofplatz führt, geht ein grosser Traum in Erfüllung. Am Wochenende vom 26. und 27. Januar 2019 kann sie die grösste Hochzeitsmesse in der Region Brugg im Campussaal durchführen. Schon vor über zwei Jahren nahm sie einen Anlauf dazu. Tut wäre auf die Unterstützung der beiden Standortgemeinden Brugg und Windisch angewiesen gewesen. Zweimal hatte sie angeklopft, beide Male erhielt sie einen Korb.

Die engagierte Geschäftsführerin organisierte stattdessen die Hochzeitsmesse im Januar 2017 wie beim ersten Mal im «Odeon»-Forum in Brugg. Dabei scheute sie keinen Aufwand und sorgte unter anderem mit dem Auftritt von Dominique Rinderknecht für einen Publikumsmagneten. Deutlich grösser wird die Hochzeitsmesse im Campussaal sein. Die Vorbereitungen laufen seit Monaten auf Hochtouren.

Sie erwartet bis zu 1500 Besucher

«Zwischen Oktober und Dezember habe ich so viele E-Mails wie noch nie zuvor geschrieben», sagt die Veranstalterin. Von 24 Ausstellern hat Beyza Tut bereits eine Zusage, 27 werden erwartet. Im grossen Saal wird vor der Bühne ein sechs Meter langer Laufsteg aufgebaut. Dort wird zweimal pro Tag eine Modenschau stattfinden. «Die Messe ist für die Grossregion Brugg eine super Chance, damit sich das Gewerbe auf kreative Art und Weise präsentieren kann», schwärmt Beyza Tut.