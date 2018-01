«Gröscht-Ballett» und «Garette-Transport»: Die Turnfamilie baute

An den Wänden kleben grosse Pflaster, auf den Tischen liegen Einwegspritzen, Pillen und ebenso jede Menge Pflaster. Womit muss man denn rechnen, wenn man in diesem Jahr die Turnshow besucht?

Jeder, der in Hausen lebt oder durch den Ort fährt, sieht es: Hier wird gebaut. Direkt neben der Mehrzweckhalle stehen ein Baugerüst und ein riesiger Kran. In der Halle drin kümmert sich die Turnshow um die Bauarbeiten. Alle Turngruppen haben sich dafür monatelang vorbereitet und zeigen sich vor einer Kulisse aus dekorierten Bauzäunen in Bestform. Das humorvolle Rahmenprogramm mit einer verunfallten Frau Gemeindeammann, einem ambitionierten Professor und dessen Schwester Carmen bringt das Publikum zum Lachen.