Zwei grössere Umbauprojekte standen an 2018 im MZB. Einerseits wurden Räumlichkeiten frei durch den Umzug der Onkologie KSB in das benachbarte Haus der Medizin. Belegarzt und Verwaltungsratsmitglied James Bruderer hat diese Gelegenheit genutzt und seine Praxis «Orthopädie Wasserschloss» räumlich und personell erweitert.

Andererseits wurden die Operationsräumlichkeiten saniert und eingebaut wurde eine komplett neue Sterilisationsabteilung. Dass es gelang, dieses Projekt nach einer längeren Planungsphase innerhalb von nur rund zwei Arbeitswochen umzusetzen, sei dem entsprechenden Engagement aller Beteiligten zu verdanken, hob Sandra Kunz-Weingart hervor.

Die Geschäftsleiterin ihrerseits hat nach ihrem Mutterschaftsurlaub im letzten Oktober ihre Kündigung bekannt gegeben. Sie habe eine sehr lehrreiche Zeit erleben dürfen seit Oktober 2015, hielt sie fest. Sie verlässt das MZB Ende März. Ihre Nachfolge wird Jürg Meier antreten auf Anfang Mai. Der 45-jährige Betriebsökonom und Spitalexperte war in den letzten Jahren am Kantonsspital Winterthur tätig. Das MZB habe er als sehr positiven Betrieb kennen gelernt, schilderte er seine ersten Eindrücke und nannte die Stichworte innovativ, pragmatisch, flexibel oder individuell. Man mache sich Gedanken um die Zukunft.

Intensiv mit Strategie befasst

Apropos Zukunft: Anfang dieses Jahres hat sich der Verwaltungsrat intensiv mit der Überarbeitung der Strategie befasst. Es gelte zu reagieren auf anstehende Veränderungen, erklärten Meyenberg und Steiner. Bleiben werde das MZB, daran soll sich nichts ändern, eine Institution für Brugg und die Umgebung, die eine ambulante Versorgung anbieten kann. Die Luft werde dünner, es sei sinnvoll, sich frühzeitig mit den Entwicklungen und ihren Auswirkungen zu befassen, «solange es uns finanziell gut geht», bestätigte Sandra Kunz-Weingart.

Im Verwaltungsrat, ergänzte Ruedi Steiner, sind neue Kräfte gefragt für die nächste Epoche, die angebrochen ist. Neben ihm auf eine Wiederwahl verzichten werden an der Generalversammlung: Urs Hänggli, Rainer Klöti, Dieter Keusch, Peter Rähmi und Reto Wettstein. Teilweise handelt es sich um Mitglieder, die seit den Anfängen 2005 mit von der Partie sind. Es sei unglaublich, was aus fast nichts entstehen konnte, was erreicht wurde in einer Branche, die fast immer im Kreuzfeuer stehe, blickte Steiner zurück. Ziel sei es, diese Abgänge Schritt für Schritt zu ersetzen mit Personen, die gut vernetzt sind.