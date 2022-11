Gmeind Vor allem das letzte Traktandum bekam grossen Applaus: Riniken hat über sechs Geschäfte entschieden 93 von 968 Stimmberechtigten nahmen an der Einwohnergemeindeversammlung am 21. November teil. Für die Verlängerung des Baurechtsvertrags Wasserreservoir Pfaffenfirst benötigt die Gemeinde noch die Zustimmung der Ortsbürger.

Die Gemeinde Riniken verfügt im Budget 2023 über einen Ertragsüberschuss von 10’290 Franken. Sandra Ardizzone

Die Einwohnergemeindeversammlung von Riniken hat am Montag das Budget 2023 mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 119 Prozent angenommen. Der Ertragsüberschuss liegt bei 10’290 Franken. Die Verschuldung der Gemeinde sinkt auf rund 1’499’000 Franken.

Anwesend am 21. November waren 93 von 968 Stimmberechtigten. Das Protokoll der Versammlung vom 17. Juni 2022 wurde ebenfalls angenommen.

Weitere 25 Jahre für das Wasserreservoir Pfaffenfirst

Zudem stimmte die Bevölkerung über drei weitere Traktanden ab. Hierbei genehmigten die Anwesenden die Kreditabrechnung von brutto 6055 Franken für den Projektierungskredit zum Kauf Erdgeschosses im SVLT-Gebäude an der Ausserdorfstrasse 31.

Einen ersten Schritt machte die Gemeinde bei der Verlängerung des Baurechtsvertrags Wasserreservoir Pfaffenfirst. Die Einwohnerversammlung nahm die Verlängerung von weiteren 25 Jahren des am 25. Juli 2023 auslaufenden Vertrags an. Die Ortsbürgerversammlung wird am 16. Dezember darüber abstimmen.

Ausserdem genehmigte die Stimmbevölkerung beim Generellen Entwässerungsplan (GEP) der zweiten Generation die Finanzierung der Hausanschlüsse durch den Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser. Zudem wurden die Verpflichtungskredite der öffentlichen Kanalisation und Abwasserkataster über 240’000 Franken sowie für die Hausanschlüsse über 335’000 Franken angenommen.

Ein ganz spezieller Abschied

Beim Traktandum «Verschiedenes» wurde dem Gemeinderat ein Überweisungsantrag bezüglich einer Entschädigungsfrage von Auszonungen überwiesen. Ferner erhielt Hansjörg Schori, über 20 Jahre bei der Gemeinde Riniken angestellt und zuletzt Hauswart der Schulanlagen und stellvertretender Leiter der Technischen Dienste, eine Würdigung unter grossem Applaus. Am 31. Dezember tritt Schori in den Ruhestand.

Die Versammlung dauerte von 20 bis 21.45 Uhr und fand im Zentrum Lee statt.