Wer in Brugg regelmässig auf der Aarauerstrasse unterwegs ist, weiss es: Schon wenige Autos, die beim Bahnübergang nach links in die Unterwerkstrasse abbiegen wollen, können bei geschlossener Barriere den ganzen Verkehr bis zurück zum Bahnhof lahmlegen. Nun hat sich ein Leser bei der AZ gemeldet, der hier selber regelmässig im Stau steckt.

Dieser Automobilist fragt sich, ob man nicht eine Regelung treffen könnte, dass man bei geschlossener Barriere nicht fürs Linksabbiegen anstehen darf. Er schlägt vor, eine Signalisation anzubringen. Auf dieser sollte ersichtlich sein, dass man vom Zentrum kommend bei geschlossener Barriere auf der Aarauerstrasse weiterfährt, im Wildischachen wendet, auf der Aarauerstrasse zurückkommt und dann rechts abbiegt, was den Verkehr nicht so stark behindern würde. Bekannte haben ihm von einer weiteren Lösung erzählt: Da verbietet eine «rote» Verkehrsampel das Linksabbiegen, wenn die Barriere unten ist. Es wird vermutet, dass die Ampel durch das Bahn-Blinklicht gesteuert wird, da sie auf Rot wechselt, wenn das Barriere-Blinklicht zu leuchten beginnt.

Was sagt der Kanton dazu? Wurden solche Massnahmen für die Aarauerstrasse auch schon diskutiert? Vom Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) heisst es auf Anfrage: «Die Situation in Brugg rund um den Bahnübergang ist in der Tat schon lange unbefriedigend. Sie verschärft sich mit der stetigen Zunahme des Individualverkehrs und der Verdichtung der Zugfahrpläne.»

Liegenschaften müssten weg

Die Idee, das Abbiegen in die Unterwerksstrasse während den Barriere-schliesszeiten zu unterbinden, sei durchaus naheliegend, aber in der Praxis leider mit Unwägbarkeiten verbunden, sagt Daniel Schwerzmann von der Abteilung Tiefbau. So befände sich der nächste Kreisel zum Wenden erst 4,3 Kilometer entfernt beim Abzweiger Richtung Scherz in Schinznach-Bad, was einen Umweg von 10 Minuten bedingen würde. Andererseits sei unter diesen Bedingungen zu erwarten, dass sich die Abbiegenden trotzdem beim Bahnübergang aufstellen, weil sie nicht bereit sind, diesen Umweg zu fahren. «Die Regionalpolizei könnte dann Halten ohne Grund ahnden, was in diesem Fall auch als Schikane wahrgenommen werden dürfte», so Schwerzmann. Ferner müsste mit unerwünschten Wendemanövern gerechnet werden, so zum Beispiel beim Steiger in Brugg, wo dann Verkehr ins verkehrsberuhigte Bodenackerquartier gedrängt würde und das erneute Linkseinbiegen in die Aarauerstrasse die Unfallgefahr an dieser Stelle erhöhen würde.

«Eine bauliche Aufweitung der Aarauerstrasse beim Bahnübergang Unterwerk-strasse zur Entflechtung wäre theoretisch mit entsprechendem baulichen Aufwand umsetzbar, aber auch nicht zielführend», fährt Schwerzmann fort. So müsste ein grösseres Strassenbauprojekt mit Landerwerb bis hin zum Rückbau bestehender angrenzender Gebäude(-teile) gestartet werden. Im Hinblick auf den bevorstehenden Bau der Südwestumfahrung (SWU), mit deren Inbetriebnahme der besagte Bahnübergang nur noch für Fuss- und Radverkehr offen bleibt, würde ein solches Projekt jedoch obsolet.

Baustart im nächsten Frühling

Mit dem Bau der SWU wird sich die Situation laut Schwerzmann in dreifacher Hinsicht entspannen. Erstens wird die SWU die Aarauerstrasse generell entlasten. Zweitens wird der Bahnübergang Aarauerstrasse Richtung Autobahnanschluss auf Höhe Hunzikerareal/CreaBeton mit einer Lichtsignalanlage und Entflechtungspuren ausgebaut. Und drittens wird die SWU nach der Bahnunterführung beim Wildischachen mit einem Kreisel an die Aarauerstrasse angebunden. Der Baustart ist im Frühling 2019 geplant, die Verkehrsübergabe des Gesamtbauwerks im 2022.

Zusammen mit der Regionalpolizei Brugg wird das BVU die Situation im Auge behalten. Eine schnelle Lösung gibt es mangels Alternativen nicht. «Brugg hat schlicht zu wenig Kapazität, um das heutige Gesamtverkehrsaufkommen ohne Reibungsverluste auf dem bestehenden Strassennetz zu verarbeiten», fasst Schwerzmann zusammen.