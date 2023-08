GEwerbeverein brugg Neu wieder in Papierform: Was sich an den Geschenkgutscheinen für die Region Brugg ändert Anfangs September erhalten die Geschenkgutscheine durch den Gewerbeverein ein neues Design. Zusätzlich wird das Sortiment durch zwei neue Geschenkgutscheine ergänzt.

Das Farbkonzept orientiert sich an den Schweizer Banknoten. Bild: zvg

Ab dem 1. September werden die Gutscheine des Gewerbevereins Brugg wieder in Papier ausgegeben. Das Ziel sei ein Ersatz der Einweg-Plastikkarten, die zur Zeit verwendet werden. Die bisherigen Versionen seien weiterhin gültig und müssen laut dem Verein nicht ausgetauscht werden.

Das Sortiment wird durch zwei Gutscheine erweitert

«Das neue Design zeichnet sich durch ein faltbares Papierformat in Notengrösse, einer Farbgebung angelehnt an die aktuellen Banknoten mit einer glanzgeprägten Brugger Skyline sowie einem eindeutigen, fünfstelligen, alphanumerischen Identifikationscode in Klartext und im QR-Format aus», wird in der Medienmitteilung erklärt.

Ergänzt werde das bisherige Sortiment durch einen 10- und einen 100- Franken Geschenkgutschein.

Wie bisher sind auch die neuen Gutscheine fünf Jahre lang gültig. Bild: zvg

Gutscheine können gleich eingelöst werden wie vorher

«Die angestrebte Digitalisierung des Vergütungs-Prozesses der teilnehmenden Geschäfte erlaubt ein einfacheres Handling der Zahlungen für die Ladenbetreiber und stellt somit klar eine Attraktivitätssteigerung dar», ist in der Mitteilung zu lesen.

In einer ersten Serie werden je 1000 Stück der Gutscheine in Umlauf gebracht. Einlösen könne man diese wie zuvor in «praktisch jedem Geschäft in Brugg».