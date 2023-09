Gewerbeausstellung «Komplett ausgebucht»: Die Vorfreude auf die Eigeschau in Birr steigt Nach der Schega ist vor der Eigeschau: Vom 13. bis 15. Oktober zeigt das regionale Gewerbe beim Schulzentrum Nidermatt in Birr, was es alles kann.

OK-Mitglieder stehen für ein fröhliches Gemeinschaftswerk ein (v. l.): Präsident Thomas Burkart, Daniel Schatzmann, Hans Utz und Peter Fröhlich. Bild: zvg

«Alles ist bis auf den letzten Quadratmeter besetzt: Die Eigeschau ist komplett ausgebucht», freut sich OK-Präsident Thomas Burkard auf das raumgreifende Wirken der über 50 Ausstellenden. Zusammen mit seinen OK-Kollegen Daniel Schatzmann, Hans Utz und Peter Fröhlich montierte er vor wenigen Tagen jene Hinweisschilder, die nun das Grossereignis an den Ortseingängen von Lupfig-Scherz, Birr und Birrhard unübersehbar ankünden.

«Der Eigeschau-Countdown läuft – in rund einem Monat heisst es, nach neun Jahren Unterbruch und der coronabedingten Zwangspause im 2020, endlich wieder Bühne frei fürs Gewerbe», schreibt das OK in einer Mitteilung.

Krimispass als Startschuss zur Digitalisierung

Die Vorfreude jedenfalls werde bereits an den verschiedensten Fronten regelrecht greifbar – nicht zuletzt bei den Behördenmitgliedern und Mitarbeitenden der Gemeinden Birr, Birrhard und Lupfig-Scherz, welche das Publikum in ihrem Café Communal verwöhnen werden.

Dabei servieren sie auch einen Krimispass, den der neue Birrer Verwaltungsleiter Beat Deubelbeiss quasi als Startschuss zur Digitalisierung lanciert hat: ein Spiel, bei dem es an elf Posten innerhalb der Eigeschau einen kniffligen Fall zu lösen gilt.

Auch dafür steht die Shuttlebar: Die Eigeschau hebt ab. Bild: zvg

Spannend präsentiere sich auch das weitere Rahmenprogramm. Man darf sich etwa auf die Säulirennen freuen, die Rundfahrten der Mellinger Garten-Dampfbahn, die Hüpfkirche mit Bastelzelt oder die ausgestellten Helikopter der Alpine Air Ambulance AG aus dem Birrfeld.

Zudem werde Yves Mersch vom Neuhof in der Festwirtschaft für ein stimmiges Angebot à la Oktoberfest sorgen – und der Badmintonclub trage mit seiner coolen, vom «Eigefäscht» her bekannten Shuttlebar ebenfalls das Seine zum Grossanlass bei. (az)