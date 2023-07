Gesundheits- und Sozialschulen Die Stadt Brugg macht dem Bildungsdepartement Beine Die kantonale Berufsfachschule Gesundheit und Soziales ist in Brugg an zwei Standorten vertreten. Doch das reicht nicht. In der Anhörung zur langfristigen Entwicklung dieser Schule sagt der Stadtrat dem Kanton, was wichtig ist und woran er weiterhin sehr interessiert ist.

Die kantonale Berufsfachschule Gesundheit und Soziales hat ihren Hauptsitz an der Baslerstrasse in Brugg. Bild: Claudia Meier

Weil die Schülerzahlen steigen, überlegt sich die Stadt Brugg derzeit, die gesamte Oberstufe im Zentrum zusammenzulegen. Auch bei den beiden kantonalen Institutionen – die Berufsfachschule Gesundheit und Soziales (BFGS) und die Höhere Fachschule Gesundheit und Soziales (HFGS) – ist der Handlungsbedarf gross, weil der Raum knapp ist.

An der BFGS, die ihren Hauptsitz in Brugg hat, stieg die Zahl der Schülerinnen und Schüler in den vergangenen 17 Jahren von 814 auf 2882 Lernende. Der kantonale Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS) befasst sich aktuell mit der langfristigen Entwicklung für die nächsten gut 25 Jahre und will für beide Schulen neue Standorte eruieren und allenfalls neu bauen.

Der Kanton soll die BFGS effizienter unterstützen

Die Stadt Brugg ist deshalb bezüglich Schulraum für ihr künftiges Oberstufenzentrum weiterhin an einem offenen Austausch mit dem Kanton «sehr interessiert». In seiner Stellungnahme zur entsprechenden Anhörung des Kantons schreibt der Stadtrat: «Der Prozess muss mit hoher Priorität weitergeführt werden.»

Der Standort der kantonalen Berufsfachschule Gesundheit und Soziales an der Baslerstrasse 43 und 45 in Brugg verfügt über einen Alt- und Neubau. Bild: Claudia Meier

Neben der Grundausrichtung der beiden kantonalen Schulen schlägt der Brugger Stadtrat vor, auf der Tertiärstufe bei der Angebotsgestaltung mögliche Synergien zwischen den Angeboten der HFGS und Fachhochschule zu prüfen. Die kantonale Trägerschaft für die BFGS soll beibehalten werden. Dies bedingt laut Stadtrat allerdings auch, «dass der Kanton die BFGS bezüglich Bereitstellung von genügendem Schulraum und personellen Ressourcen effektiver und effizienter unterstützt».

In Windisch werden Sporthallen gemietet

Die BFGS Brugg ist auf mehrere Standorte verteilt. An der Baslerstrasse 43 und 45 verfügt sie über total 36 Klassenzimmer (16 im Altbau und 20 im Neubau). Zudem habe es am Standort Baslerstrasse, der im Besitz des Kantons ist, eine Sporthalle und einen Kraft-Gymnastikraum für den Sportunterricht, teilt BKS-Sprecherin Simone Strub Larcher mit.

In der Gewerbeliegenschaft Westtor im Steiger an der Badstrasse 48 habe der Kanton zudem total 17 Klassenzimmer angemietet. Auf das kommende Schuljahr werden laut Strub Larcher zwei Sporthallen angemietet: eine im Sportzentrum Mülimatt jeweils dienstags und donnerstags halbtags sowie mittwochs ganztags und eine bei der Stiftung Faro in der Spitzmatt in Windisch für 40 Wochenlektionen ganztags von Montag bis Freitag.

Das ehemalige Rekrutierungszentrum in Unterwindisch wird jetzt von der Stiftung Faro genutzt. Bild: Claudia Meier

In Brugg gehen zirka 2650 Schülerinnen und Schüler bei der BFGS ein und aus. Weitere sechs Abteilungen besuchen den Unterricht am BFGS-Standort in Rheinfelden.