Geschlossen und doch offen: So werden alle Fleischwünsche erfüllt

Emsiges Treiben herrscht in der Zentrum-Metzg in Windisch. Dies, obwohl das Ladenlokal seit dem 19. März aufgrund der Vorgaben des Bundes bezüglich der Personenzahl pro Quadratmeter geschlossen ist. Die Metzgerei hat eine Gesamtfläche von 130 Quadratmetern und jeweils 12 bis 13 Mitarbeiter im Einsatz. Entsprechend dürfen keine Kunden im Laden bedient werden. Der Spezialist für Biofleisch musste wegen Corona umdisponieren.

Bedient werden die Kunden durch die Eingangstüre. Vor dem Laden steht ein Tisch mit einer Angebotsliste. Der Kunde kann vor dem Laden warten, bis die Bestellung gerichtet ist, oder er lässt sich die Waren nach Hause liefern. In der näheren Umgebung fallen dabei keine Lieferkosten an. «Ich will kein Gemüsehändler werden», sagt Inhaber Hansruedi Meier. Dennoch hat er jetzt in der Coronakrise auch Gemüse und Früchte im Angebot. Andere Produkte des täglichen Bedarfs können bei der Zentrum-Metzg ebenso bestellt werden. «Kürzlich bestellte jemand Rasierschaum bei uns. Einmal für ihn, einmal für sie. Auch das haben wir organisiert», sagt Meier schmunzelnd.

Das ganze Team macht derzeit Überstunden

Entgegen seinen Befürchtungen wurde der neue Lieferdienst von seinen Kunden sehr gut angenommen. Es habe einerseits Risikopatienten darunter, aber auch Familien mit Kindern und Menschen, die im Homeoffice arbeiten. Auch Firmen, deren Kantinen derzeit geschlossen sind, liessen sich Mahlzeiten von der Zentrum-Metzg liefern. Die Auslieferung erfolgt einerseits durch die eigenen drei Chauffeure, andererseits haben sich auch Freiwillige gemeldet, die derzeit in Kurzarbeit sind und etwas tun möchten. So waren bis vor einer Woche eine Coiffeuse und eine Podologin für die Lieferungen im Einsatz.