Simon Libsig hat schon immer Geschichten und Sprache geliebt. Diese Leidenschaft hat er letzte Woche an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Brugg-Windisch an Interessierte weitergegeben.

Für seinen «Walk in Workshop» richtete er eine kleine Schreibstube mit Teppich und Tischen im Campus ein. Libsig verbrachte den ganzen Tag an der FHNW und Studenten und/oder Dozenten konnten kurze Workshops besuchen. Die Workshops dauerten in der Regel zwei bis fünf Minuten. In dieser kurzen Zeit entstanden unter anderem anregende Kurzgeschichten aus vier Sätzen.

Das attraktive Angebot wurde rege besucht. «Nicht nur von Sprach-Studenten, auch Informatiker kamen in die Schreibstube», erzählt Libsig überrascht. Es gab auch Studenten, die kurz vor Unterrichtsbeginn zu Libsig kamen und nach Unterrichtsschluss in die Schreibstube zurückkehrten. Für Libsig, der regelmässig Workshops anbietet, war es der erste «Walk in Workshop». Und das Konzept hat sich bewährt.

Die Ergebnisse aus seiner Schreibstube von letzter Woche hat Libsig gestern Mittag präsentiert. Locker und mit einem hohen Unterhaltungsfaktor erzählt Libsig die entstandenen Kurzgeschichten und unterstreicht sie mit Bildern. Libsig versteht es, diese kurzen Geschichten pointiert und knackig vorzutragen. Die Freude an der Sprache ist ihm deutlich anzumerken und er zieht die Zuhörer damit in seinen Bann.

Geschichte in fünf Wörtern

«Eine Geschichte kann mit nur fünf Nomen oder Verben erzählt werden», so Libsig. «Oder durch vier Sätze, die gemeinsam geschrieben werden.» Die Resultate des Workshops können sich hören lassen und regen die Gedanken an. Folgende zwei Kostprobe zeigen, was in den Workshops entstanden ist.

«Rauchen, husten, spucken, innehalten, rauchen.»

«Mist, Pin drei Mal falsch eingegeben. Naja, wenigstens habe ich Ruhe. Aber eingesperrt im Keller. Wenigstens im Weinkeller.»