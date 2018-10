Nach der Schliessung des Bezirksspitals ging das Medizinische Zentrum Brugg (MZB) am 1. Juli 2005 in Betrieb. Heute wird mit rund 50 Belegärztinnen und -ärzten ein umfassendes Angebot im ambulanten Bereich geboten, vor allem in den Gebieten

allgemeine Chirurgie, Handchirurgie, Augenchirurgie, Orthopädie, Gynäkologie, Proktologie sowie Hals-, Nasen- und Ohrenchirurgie. Im Geschäftsjahr 2017 sind 4930 Eingriffe verzeichnet worden. Die nächste Generalversammlung findet am 11. April 2019 statt. (mhu)