Blumengeschäft Aus 65 Quadratmetern werden 200: «La Grande Maison» ist neu im Zentrum von Lupfig Das Blumengeschäft von Iris Schroff und ihrem Partner, welches zuvor als «La Petite Maison» in Birr zu finden war, hat Eröffnung in Lupfig gefeiert. Was die Kundschaft im neuen Ladenlokal erwartet und was zukünftig noch geplant ist.

Iris Schroff heisst die Kundschaft im neuen Geschäft im Flachsacher Zentrum in Lupfig willkommen. Bild: Julia Pellegrini

Aus «La Petite Maison» wurde mitten im Herzen von Lupfig, im Flachsacher Zentrum, «Aah! La Grande Maison». Die Neueröffnung des Blumengeschäfts der gelernten Floristin Iris Schroff und ihres Partners Rudolph Höften fand Ende März statt. «Wir durften an beiden Tagen sehr viele Kundinnen und Kunden herzlich willkommen heissen», erzählt Schroff.

Das Feedback sei sehr gut gewesen. Die Kundschaft schätze die zentrale Lage und die grosse Ladenfläche. Dies ist laut Schroff auch der Hauptgrund für den Umzug des Floristikgeschäfts gewesen. «Im ‹La Petite Maison› in Birr hatten wir nur 65 Quadratmeter zur Verfügung. Das war für die Kundinnen und Kunden sowie für uns viel zu wenig Platz», sagt die Inhaberin. Nun misst die Geschäftsfläche 200 Quadratmeter.

Die Inhaberin ist seit zwölf Jahren selbstständig

Nun sei man daran, das Geschäft Schritt für Schritt in eine Wohlfühloase zu verwandeln, wie die Floristin erklärt. «Jeder Besuch soll ein Erlebnis werden, und es soll sich lohnen, immer wieder vorbeizukommen.» Sie selbst ist schon ihr Leben lang umgeben von Blumen und Wohnaccessoires: Seit 24 Jahren ist Schroff in dem Beruf selbstständig. Zudem hat sie rund zwölf Jahre in der Westschweiz, genauer gesagt in Neuenburg, gelebt. Der Name des Geschäfts «La Grande Maison» sei auch ein Stückchen Erinnerung an den Ort, an dem sie viel Zeit verbracht hat.

Im Geschäft von Iris Schroff und Rudolph Höften gibt es nebst Blumen auch verschiedenste andere Produkte zu kaufen. Bild: Julia Pellegrini

Nun lebt die Floristin mit ihren zwei Söhnen in Windisch. «Ich fühle mich auch mit der Region Brugg verbunden: Mein Vater ist in Birr aufgewachsen, und ich bin hier im Gewerbeverein und in der Weihnachtsmarktkommission von Birr-Lupfig», sagt Schroff.

Im Aargau finden die Kundinnen und Kunden im Laden neben Blumen und Pflanzen zahlreiche weitere Artikel: von Wohnaccessoires über Geschenkartikel bis hin zu Venchi-Schokolade. Ziel sei es, der Kundschaft weitere Produkte anzubieten, die man nicht in jedem Geschäft findet. So wird das Sortiment in Zukunft noch mit Spezialitäten und Delikatessen aus den Niederlanden, wie besonderem Käse, erweitert werden.

Die Zusammenarbeit mit kleinen Lieferanten zahlt sich aus

Schroff hatte selbst lange im Grosshandel gearbeitet und kennt das Import- und das Exportgeschäft. Ihr Partner Rudolph Höften, der ursprünglich aus den Niederlanden stammt und Geschäftsinhaber des Grosshandelsunternehmens Mooie Trends ist, verfügt zusätzlich über ein grosses Netzwerk, welches viele Kontakte ermöglicht. Die beiden übernehmen so die Vertretung für niederländische Firmen, die noch nicht in die Schweiz liefern.

Das Ganze sei eine Win-win-Situation: Die kleinen Lieferanten erlebten durch die Zusammenarbeit eine Markterweiterung, und für «La Grande Maison» erweitere sich die Produktpalette um einige in der Schweiz bisher unbekannte Nischenprodukte.

Im Hintergrund ist der gekühlte Container für die Schnittblumen zu erkennen. Bild: Julia Pellegrini

Auch beim Besuch von internationalen Messen stechen der Inhaberin immer wieder spannende neue Dinge ins Auge – wie beispielsweise dänische Lampen aus Pappmaché oder Schokolade in Form von Zigarren. «Wir möchten den Kundinnen und Kunden einfach etwas Spezielles und qualitativ Hochwertiges anbieten», erläutert Schroff. Und sie fügt hinzu: «Das Schönste in meinem Beruf ist es, den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.» Die Produkte im Laden würden deshalb auch stetig ergänzt – im Geschäft stecke eine Menge Herzblut.

Die Kundschaft weiss das Engagement laut der Floristin zu schätzen, wofür die Inhaber von «La Grande Maison» dankbar sind. Vom kleinen Buben, der für den Muttertag etwas holt, über den Ehemann, der ein Geschenk für den Hochzeitstag sucht, bis hin zur Laufkundschaft – im Geschäft sind die unterschiedlichsten Kundinnen und Kunden anzutreffen.

Zudem fertigt der Laden Dekorationen für Events wie Hochzeiten und Trauerfeiern an. Auch seien Daueraufträge für Firmen, wie das wöchentliche oder saisonale Dekorieren von Empfangsbereichen, ein wichtiger Teil des Geschäfts.

Schnittblumen bekommen eine zweite Chance

Produkte von kleineren Lieferanten finden im Geschäft einen Platz. Bild: Julia Pellegrini

Dank des grösseren Ladenlokals hat Schroff neu einen Container für die schnell vergänglichen Schnittblumen installieren können, der sich kühlen lässt. «So können wir im restlichen Teil des Ladens bei normalen Temperaturen arbeiten», erläutert sie. Die Blumen bekommen jedoch auch bei Nichtverkäufen eine zweite Chance: Sie werden getrocknet und dienen zum Ausdekorieren von Vasen und Gestecken.

Zukünftig sollen für die Kundschaft ausserdem ein Webshop und verschiedene Kurs zum Thema Floristik und Wohneinrichtung angeboten werden. «Dafür haben wir im neuen Ladenlokal nun ausreichend Platz», stellt Schroff zufrieden fest.