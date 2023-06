Geschäftsbericht 13 Wasserlecks und 1614 Polizeieinsätze: Diese Zahlen geben einen Einblick in die Gemeinde Windisch 23 Zahlen aus dem Geschäftsbericht der Gemeinde erlauben einen anderen Blick auf das Jahr 2022 in Windisch.

Die Gemeinde Windisch hat 8096 Einwohnerinnen und Einwohner. Bild: Michael Hunziker

Zu einer Gemeinde wie Windisch gehört mehr als nur die Einwohnerzahl. Das sollen auch die 23 Fakten aus den unterschiedlichsten Bereichen des Gemeindewesens zeigen, die dem Geschäftsbericht 2022 entstammen.

11 Millionen Franken Umsatz hat die Spitex Region Brugg (mit Sitz in Windisch) im vergangenen Jahr erzielt. Damit gehöre sie zu den grössten im Aargau. Aufgrund der demografischen Entwicklung – 2030 wird die Altersgruppe 60+ in Windisch um rund 300 Personen zunehmen – wird die Spitex laut Bericht in den kommenden Jahren weiterwachsen. 2022 waren 137 Mitarbeitende bei der Spitex Region Brugg angestellt.

48’243 Badi-Eintritte wurden im letzten Sommer verzeichnet. Das sind fast doppelt so viele wie 2021 (27’729 Eintritte) und hängt laut Geschäftsbericht mit dem heissen Wetter zusammen.

18’859 Besucherinnen und Besucher verzeichnete die Gemeinde- und Schulbibliothek. Von 1192 aktiven Nutzerinnen und Nutzern wurden 2022 25% mehr Kinderbücher und Comics ausgeliehen als im Vorjahr. In der Bibliothek waren sieben Miterarbeitende beschäftigt.

Die Gemeinde- und Schulbibliothek in Windisch beschäftigte 2022 sieben Mitarbeitende. Bild: Michael Hunziker

8096 Einwohnerinnen und Einwohner zählte Windisch im letzten Jahr. 5670 Schweizerinnen und Schweizer sowie 2426 Ausländerinnen und Ausländer lebten in der Gemeinde, was einem Ausländeranteil von 30% entspricht. Ende 2022 betrug der Ausländeranteil im Kanton Aargau 26,4%.

1614 Polizeieinsätze wurden in Windisch von der Regionalpolizei Brugg geleistet. Die meisten Einsätze, nämlich 496, lassen sich der Kategorie «Hilfeleistungen, Ausschreibungen und Entlaufene der Psychiatrischen Dienste Aargau» zuordnen. In der ganzen Region gab es letztes 123 Interventionen zu häuslicher Gewalt – davon 17 in Windisch.

1296 Tonnen Kehricht sind 2022 angefallen. Die Abfallmengen in gewissen Kategorien fielen tiefer aus als während der letzten vier Jahre: so etwa beim Strassenwischgut, wo 41 Tonnen erfasst wurden.

966 Teilnehmende waren an 82 Dienstanlässen der Zivilschutzorganisation (ZSO) dabei. Der Bestand an Angehörigen des ZSO Brugg Region betrug 2022 251 Personen, darunter war eine Frau. Der vom Kanton vorgegebene Soll-Bestand beträgt 477 Personen.

661 Meter Wasserleitungen wurden im letzten Jahr erweitert beziehungsweise ersetzt. 13 Wasserlecks verzeichnete die Gemeinde.

533 Traktanden standen im vergangenen Jahr an 25 Gemeinderatssitzungen an. In einem zweitägigen Workshop erarbeitete die Regierung die Vision 2023, die Legislaturziele und die Finanzstrategie erarbeitet.

327,87 Meter über Meer: So tief stand das Wasser im Grundwasserpumpwerk Schachen II im letzten Sommer. Das war laut Geschäftsbericht 3,49 Meter unter dem Referenzpunkt (331,36 m ü. M.).

Rund 1300 Tonnen Kehricht fielen in Windisch im letzten Jahr an. Bild: Michael Hunziker

264 Teilnehmende konnte der freiwilligen Schulsport an diversen Kursen willkommen heissen.

189 Gemeindemitarbeitende (Stand 30. Juni) waren 2022 in Windisch angestellt – 122 Frauen und 67 Männer. Weibliche Angestellte waren häufiger in Teilzeit und Stundenlohn beschäftigt. Die Gemeinde verzeichnete 37 Austritte und 42 Eintritte: Darunter waren auch drei neue Gemeinderätinnen.

161 Personen haben materielle Hilfe erhalten. Davon hatten 24 den Schutzstatus S, acht gehörten in die Kategorie Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene.

107 Baugesuche mit einem Bauvolumen von zirka 130 Millionen Franken sind 2022 eingereicht worden. Der Betrag des Bauvolumens ist im Vergleich zum letzten Jahr (22 Millionen Franken) und den Jahren davor deutlich grösser.

Um 90% auf 170% wurden die personellen Ressourcen bei der Schulsozialarbeit aufgestockt. Zudem wurde in der Schulanlage ein neues Büro für die Schulsozialarbeit geschaffen.

73 Schülerinnen und Schülern lernten Ende 2022 an der Heilpädagogischen Schule. Unter den auf zehn Klassen verteilten Schülerschaft befand sich auch ein Kind aus der Ukraine.

66 Geburten und 75 Todesfälle gab es 2022. Es wurden etwas mehr Knaben (37) als Mädchen (29) geboren.

Auch in Windisch hatten 2022 nicht alle ihre Krankenkasse bezahlt: Ende Jahr waren 27 säumige Personen auf der Liste. Symbolbild: Christian Beutler/Keystone

50 Kindesschutzfälle registrierte die Gemeinde im letzten Jahr.

31 Einbürgerungsgesuche wurden in Windisch eingereicht. Das sind acht weniger als 2021. Die meisten Gesuche wurden von Personen aus Deutschland (10) gestellt. Darauf folgt Kosovo (9).

27 säumige Personen waren Ende 2022 auf der Liste, weil sie die Prämien ihrer Krankenkassen nicht bezahlt hatten. Die meisten seien laut Geschäftsbericht zahlungswillig und würden die Schulden mittels Raten abbezahlen.

18-mal musste die Feuerwehr Windisch-Habsburg-Hausen zu einer Insektenvernichtung ausrücken. 17-mal kam es zu Einsätzen bei Brandmeldeanlagen, jedoch ohne Intervention – dazu zählen auch Fehlalarme.

10 Vindonissamärkte fanden 2022 statt. Pro Markt wurden jeweils zwischen 15 und 18 Stände aufgebaut.

9 Landwirtinnen und Landwirte waren in der Gemeinde Windisch steuerpflichtig – das sind drei mehr als im Jahr davor.