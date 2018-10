Brugg und Windisch haben zusammen knapp 20 000 Einwohner. Pro Jahr wird in den beiden Zentrumsgemeinden ein Bevölkerungswachstum von rund 1% (200 Einwohner) prognostiziert. Um die planerischen Voraussetzungen zu schaffen, muss die Ortsplanung zirka alle 15 Jahre revidiert werden.

Zum ersten Mal überhaupt haben Brugg und Windisch dieses Projekt 2011 mit dem Namen «Raum Brugg Windisch» gemeinsam in die Hand genommen. Der Kanton spricht von einer Pionierleistung. Ziel ist es, die Lebensqualität im Raum Brugg Windisch zu erhalten und weiter zu verbessern. In der ersten Phase der Ortsplanungsrevision entstand das Räumliche Entwicklungsleitbild (RELB). Auf dieser Grundlage wurden in der zweiten Phase drei Planungsinstrumente erarbeitet: die Revision der Nutzungsplanung (Nupla), der Kommunale Gesamtplan Verkehr (KGV) sowie das Natur- und Landschaftsentwicklungskonzept (NLEK).

Spezialthemen in Studien vertieft

Im Mai 2017 wurden KGV und NLEK von den Exekutiven als behördenverbindliche Instrumente beschlossen. Seit 1. Januar 2018 sind sie in Kraft. Die Nupla wird am 31. Oktober dem Einwohnerrat Windisch und Anfang 2019 dem Einwohnerrat Brugg zur Abstimmung vorgelegt. Danach wird sie dem Kanton zur Genehmigung eingereicht.

Die koordinierte Erarbeitung von Nupla, KGV und NLEK gewährleistet laut Botschaft des Gemeinderats Windisch die konsequente Abstimmung von Siedlung, Verkehr, Freiräumen und Landschaft. Komplexe Spezialthemen wie das Hochhauskonzept wurden in eigenen Studien vertieft.

In gut drei Wochen geht es im Windischer Gemeindeparlament um die Nupla. Während der öffentlichen Auflage zur Nupla reichten 137 Einwender Anträge ein: In Brugg waren es 56 und in Windisch 81. Im Mai und Juni folgten die Einigungsverhandlungen.

Hexenplatz gibt Hochhaushöhe vor

Ohne Innenverdichtung kann das prognostizierte Bevölkerungswachstum bei gleichbleibender Bauweise nicht aufgenommen werden, weil 95% der Wohn- und Mischzonen in Brugg und Windisch überbaut sind. Deshalb werden grössere, geeignete Flächen der Wohnzone W2 neu mit einer Nachverdichtungszone überlagert. Zur Qualitätssicherung werden in der neuen Bau- und Nutzungsordnung (BNO) die Instrumente des Wettbewerbs und des Gestaltungsplans verankert.