Max (Name geändert) sitzt seit über 20 Jahren ununterbrochen hinter Gittern: Bekannt war er als «übelster Kinderschänder der Schweiz». Der heute 76-Jährige wurde seit 1975 in zahlreichen Fällen wegen Kindesmissbrauchs verurteilt. 1997 ordnete das Bezirksgericht Bremgarten seine Verwahrung an.

Gestern Dienstag beantragte der pädophile Rentner vor dem Bezirksgericht Brugg nun deren Aufhebung, wie schon im vergangenen September. Damals gab das Gericht ein ergänzendes Gutachten zur Rückfallgefahr in Auftrag.

Sein Verteidiger Franz Hollinger stützte sich bei der gestrigen Verhandlung auf ein Bundesgerichtsurteil aus dem Jahr 2013: «Nach einem sehr langen Massnahmenvollzug muss eine bedingte Entlassung ernsthaft geprüft werden», sagte Hollinger vor dem Prozess gegenüber Tele M1. Die Staatsanwaltschaft geht bei Max jedoch nach wie vor von einer erheblichen Rückfallgefahr von mehr als 50 Prozent aus. Verteidiger Hollinger widersprach: «Die Wahrscheinlichkeit ist aufgrund sämtlicher verfügbarer Gutachten erheblich tiefer als 50 zu 50.»

Dieser Ansicht war gestern auch das Bezirksgericht Brugg: Es hob die Verwahrung des 76-jährigen Sexualstraftäters auf. Das Rückfallrisiko sei moderat und Max therapierbar. Es ordnete allerdings eine 18-monatige stationäre Massnahme an. (edi)