«Möchtest du das Buch für heute aussuchen, Youmna?», fragt Beatrice Baur die 9-Jährige, die neben ihr am Tisch vor der Stadtbibliothek Brugg sitzt. Natürlich möchte sie! Binnen Minuten ist Youmna zurück und präsentiert ihre Wahl: «Eine Freundin für Prinzessin Isabella». Sie lese gerne Geschichten mit Prinzessinnen, Katzen oder Hasen, sagt die Drittklässlerin und schlägt das Buch auf.

Youmna hat sich heute mit Beatrice Baur zum Lesementoring getroffen. Zum dritten Mal sitzen sie im Rahmen des Projekts «Lesementoring für Kinder in Brugg» in der Stadtbibliothek zusammen und lesen gemeinsam. Gestartet ist das Projekt zum Anfang dieses Schuljahrs. Jeweils einmal pro Woche treffen sich die Mentoren mit den Kindern in der Bibliothek für eine Stunde zum Lesen. Ziel ist es, die Lese- und Sprachkompetenz der Kinder zu fördern. Durch das gemeinsame Lesen mit ihren Mentoren sollen sie einen besseren Zugang zur Sprache finden, was auch in besseren Schulleistungen resultieren kann.

Mehr Anmeldungen als Plätze

«Es haben sich rund 35 Kinder angemeldet, nicht nur fremdsprachige», sagt Cécile Bernasconi, die die Stadtbibliothek Brugg leitet. Am Anfang hätte sie nicht recht gewusst, ob sich überhaupt Kinder für das Projekt interessieren würden. Über den Andrang ist Bernasconi überrascht und erfreut. Da die gemeinsamen Stunden zwingend in den öffentlichen Räumen der Bibliothek während den regulären Öffnungszeiten stattfinden müssen, ist der Platz begrenzt.