Gemeinderäte des Schenkenbergertals – namentlich von Auenstein, Schinznach, Veltheim und Villnachern – haben sich vergangenen Samstag zu einem Zukunftsworkshop getroffen. Die Initiative zu diesem Workshop entstand aus einem Prozess, der am 1. Dezember 2016 seine Initialzündung hatte, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Dazumal wurde unter Einbezug einer externen Fachperson ein Workshop durchgeführt, in dem sich sowohl die Gemeinderäte als auch die Verwaltungsmitarbeitenden Gedanken machten zur «gemeinsamen Kraft im Schenkenbergertal».

Klares Resultat dieses Workshops war: Eine engere gemeinsame strategische Ausrichtung mit daraus folgenden gemeinsamen Projekten ist unerlässlich.

Auf dieser Basis wurde nun ein Vorgehen entwickelt, in dem der funktionale Raum Schenkenbergertal analysiert und daraus ein gemeinsames Legislaturprogramm Schenkenbergertal abgeleitet werden soll. «Erarbeitet wird dieses unter Einbezug der Bevölkerung, der Verwaltungsmitarbeitenden und Vertreterinnen und Vertretern von Gewerbe, Industrie und Dienstleistern, die im Schenkenbergertal wichtigen Akteure zur Stärkung der regionalen Wertschöpfung sind», schreiben die Gemeinderäte.

Chancen und Bedürfnisse

Der Workshop war der Startschuss für intensive Diskussionen. In diesen setzten sich die Gemeinderäte auseinander mit den Stärken und Schwächen des Tals sowie auch mit den Chancen und Risiken externe Umweltfaktoren (z. B. der demografischen Entwicklung, des Einflusses von Trends wie Individualisierung, Globalisierung und Beschleunigung). Die aus dieser Diskussion identifizierten gemeinsamen Herausforderungen hätten unter anderem aufgezeigt, dass speziell die Altersgruppe ab 30 Jahren sowie auch die Altersgruppe ab 65 Jahren wichtige Akteure darstellen, die mit ihren Bedürfnissen abgeholt werden wollen.