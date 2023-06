Gemeindeversammlung Wer in Mülligen gegen die Fusionsabklärung ist, muss Ja stimmen Anders als in den drei Eigenämter Gemeinden Birr, Birrhard und Lupfig legt der Gemeinderat Mülligen den Projektierungskredit für die vertiefte Abklärung eines Zusammenschlusses im Birrfeld zur Abstimmung vor. In der Botschaft sagt der Gemeinderat, warum.

Zwei Wochen nach der Gemeindeversammlung vom 16. Juni findet in Mülligen ein dreitägiges Dorffest statt. Bild: Claudia Meier

Zuerst wird abgestimmt, danach gefeiert: Die Gemeindeversammlung vom 16. Juni in Mülligen mit seinen 1100 Einwohnerinnen und Einwohnern sowie knapp 700 Stimmberechtigten dürfte in die Geschichte eingehen. Die Kommune scheint nicht nur wegen des bevorstehenden 750-Jahr-Jubiläums in Festlaune zu sein, sondern auch weil eine wichtige Weiche für die Zukunft der Gemeinde gestellt wird.

Beim Projekt «Zusammenschluss Birrfeld» hat der Gemeinderat Mülligen bekanntlich eine Kehrtwende gemacht. Er legt den Kreditantrag in der Höhe von brutto 220’000 Franken für die vertiefte Abklärung eines Gemeindezusammenschlusses von Birr, Birrhard, Lupfig und Mülligen dem Stimmvolk zwar vor, empfiehlt ihn aber zur Ablehnung. Aufgrund der Situation in Mülligen haben die Gemeinderäte von Birr, Birrhard und Lupfig entschieden, das Geschäft bei sich von der aktuellen Traktandenliste zu streichen, eine neue Vorlage auszuarbeiten und an der Wintergmeind einen revidierten Antrag zu stellen.

Verbunden über Forst und Schulsozialarbeit

In der Bevölkerungsumfrage vom Juni 2021 sprachen sich in Mülligen 75 Prozent der Teilnehmenden für eine Gemeindefusion aus. Ein Jahr später hatte der Wind gedreht. In einer inoffiziellen Abstimmung, die an der Informationsveranstaltung vom 26. August geheim durchgeführt wurde, sprachen sich von 86 Teilnehmenden 79 gegen einen Zusammenschluss aus.

An der Infoveranstaltung am 26. August 2022 antworteten 79 Personen mit Nein und sechs mit Ja. Es gab eine Enthaltung. Bild: Claudia Meier

Daraufhin befasst sich der Gemeinderat Mülligen intensiv mit dem Projekt «Zusammenschluss Birrfeld» und ist laut Botschaft einstimmig der Meinung, dass «der richtige Zeitpunkt für eine Gemeindefusion mit Birr, Birrhard und Lupfig noch nicht gekommen ist». Die einzigen Kooperationen, bei denen Mülligen auch vertreten ist, seien Forst und die Schulsozialarbeit.

Eine Pro- und Kontra-Liste, welche an einer Klausur des Gemeinderats erstellt worden sei, habe gezeigt, «dass fast doppelt so viele Argumente gegen einen Zusammenschluss sprechen als dafür». Aus finanzieller Sicht habe die Gemeinde Mülligen zwar ein strukturelles Defizit, jedoch seien dank dem vertraglich gesicherten Beitrag der Holcim momentan keine Steuerfusserhöhung oder sonstige Massnahmen geplant.

Fusionsbefürworter sind schwer zu finden

Auch der Gemeinderat sei stabil. Es bestünden keine Vakanzen und die Zusammenarbeit – auch mit der Verwaltung – funktioniere sehr gut, hält die Behörde fest. Deshalb beantragt sie dem Stimmvolk, den Kreditantrag abzulehnen. Als Volksvertreter sei der Gemeinderat verpflichtet, im Sinne der Bevölkerung zu handeln. Wer den Kredit ablehnt, muss Ja stimmen. Und wer am Zusammenschluss-Projekt weiterhin teilnehmen möchte, muss Nein sagen.

Im Vorfeld war im Dorf von der Organisation eines Kinderhorts während der Gmeind die Rede, damit möglichst viele Stimmberechtigte von ihrem demokratischen Recht Gebrauch machen können. Davon will man jetzt nichts mehr wissen. Die Luft sei draussen. Es wird sogar bezweifelt, ob sich das nötige Viertel der Anwesenden trauen würde, für eine geheime Abstimmung die Hand zu erheben.