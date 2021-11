Gemeindeversammlung Stimmvolk will nichts von Steuerfusserhöhung von 96 auf 110 Prozent wissen: Budget zurückgewiesen Nach eineinhalb Stunden war der Fall klar: Der Gemeinderat muss nochmals über die Bücher und den Stimmberechtigten ein neues Budget für das kommende Jahr unterbreiten. Alle anderen Anträge wurden an der Gmeind fast diskussionslos gutgeheissen.

Die Gemeinde Lupfig hat letztes Jahr den Steuerfuss um 4% erhöht und dieses Jahr hat der Gemeinderat eine Erhöhung von 14% beantragt. Sandra Ardizzone

Von den insgesamt 2146 Stimmberechtigten waren am Freitagabend 157 an der Gemeindeversammlung in der Mehrzweckhalle Breite in Lupfig anwesend.

Mit jeweils wenigen Gegenstimmen angenommen haben sie: das neue Baugebührenreglement der Gemeinden Birr, Birrhard und Lupfig; die neue Satzung der Musikschule Eigenamt; der Projektierungskredit in der Höhe von 96'000 Franken für den Ersatzneubau der Kindergärten im Feld und am Bach sowie die Aufzonung Gewerbegebiet «Bachtele».

Auftrag zum Entwickeln einer Steuerstrategie

Das Traktandum, das am meisten Stimmberechtigte an die Versammlung gelockt hatte, war das Budget 2022 mit einer Steuerfusserhöhung um 14% von 96 auf 110%. Nachdem Vizeammann Roland Bodenmann aufzeigt hatte, warum dieser Schritt nötig ist für eine nachhaltige Finanzpolitik, stellte Beat Frühauf, der frühere Präsident der Finanzkommission, einen Rückweisungsantrag.

Der Auftrag an den Gemeinderat lautete, ein Budget mit einem tieferen Steuerfuss auszuarbeiten und eine Strategie zum Generieren neuer Steuererträge zu entwickeln. Viele Anwesenden applaudierten und stimmten dem Rückweisungsantrag in der Folge mit 98:50 Stimmen zu.