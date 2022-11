Gemeindeversammlung in Remigen Der Kindergarten soll für rund 1,5 Millionen Franken neu gebaut werden An der Wintergmeind am 30. November werden die Remiger Stimmbürgerinnen und Stimmbürger unter anderem über zwei Verpflichtungskredite entscheiden. Der Steuerfuss soll gleich bleiben – allerdings nicht mehr lange.

So soll der neue Kindergarten in Remigen aussehen. Das Gebäude wird zweistöckig sein. Screenshot: Einladung Gemeindeversammlung

An der Wintergmeind im Jahr 2019 hat die Stimmbevölkerung von Remigen einen Projektierungskredit über 50’000 Franken für den Um- oder Neubau des Kindergartens am Unteren Leeweg gutgeheissen. «Der energetische Zustand des mittlerweile 51-jährigen Kindergartens ist dringend sanierungsbedürftig und das veraltete Heizsystem muss ersetzt werden», heisst es in der Einladung zur bevorstehenden Gemeindeversammlung am 30. November in der Turnhalle. Ebenso entsprächen die räumlichen Verhältnisse nicht mehr den aktuellen schulischen Vorgaben.

In Zusammenhang mit der notwendigen Schaffung von Schulräumen sei das Ziel, dass beide Kindergartenabteilungen am Unteren Leeweg zusammengefasst würden. Aufgrund der baulichen Substanz des Gebäudes wären eine Sanierung und eine gleichzeitige Aufstockung des bestehenden Kindergartens jedoch nur mit unverhältnismässig hohem finanziellen Aufwand möglich.

Am 30. November findet in Remigen die Gemeindeversammlung statt. Sandra Ardizzone

Deswegen sieht die angestrebte Lösung vor, dass das bestehende Gebäude bis auf das Kellergeschoss abgebrochen wird. Es soll einen zweistöckigen Neubau geben; ein modularer Holzbau. So weit wie möglich soll das Holz dafür aus dem Remiger Wald stammen. Es gibt eine Bodenheizung, welche die Energie über eine Fernleitung von der bestehenden Holzschnitzelheizung der Schule bezieht. Auf die Dachfläche des Kindergartens kommt eine Solaranlage. In der Einladung steht:

«Ein offener Lift beim Aufgang vom Kellergeschoss erfüllt zudem die behindertengerechte Bauweise.»

Für das Vorhaben wird ein Verpflichtungskredit von 1,55 Millionen Franken beantragt.

Das operative Ergebnis beträgt -266’825 Franken

Ebenfalls auf der Traktandenliste stehen die Abstimmung über einen Verpflichtungskredit von 85’000 Franken für die Sanierung des Aussensportplatzes beim Schulhaus sowie das Budget 2023. Dieses weist ein operatives Ergebnis von -266’825 Franken auf und schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 91’300 Franken.

Der rote Sportplatz in Remigen ist in die Jahre gekommen. Die letzte Sanierung ist 24 Jahre her. Sandra Ardizzone

«Ein gesunder Finanzhaushalt ist eines der obersten Ziele des Gemeinderats. Aus diesem Grund wird bei den anstehenden Investitionen darauf geachtet, dass die Ausgaben nach Möglichkeit auf Jahrestranchen verteilt werden können», schreibt die Exekutive. Sie stellt eine nicht genauer bezifferte Steuerfusserhöhung fürs Jahr 2024 in Aussicht mit der Begründung:

«Nur so können die Nettoschuld in einem tragbaren Rahmen sowie die Bilanzüberschüsse im positiven Bereich gehalten werden.»

Fürs Budget 2023 wird allerdings noch mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 98 Prozent geplant.