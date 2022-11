Gemeindeversammlung In Birrhard sollen die Steuern um 6 Prozent sinken An der Gemeindeversammlung Mitte November wird über das Budget 2023 inklusive eines niedrigeren Steuerfusses sowie die Anpassung der Satzungen der Regionalen Wasserversorgung Birrfeld abgestimmt. Ausserdem soll der Vertrag über die Zusammenarbeit im Rahmen der Bauverwaltung Eigenamt gekündigt werden.

Die Einwohnerinnen und Einwohner von Birrhard werden Mitte November über das Budget 2023 abstimmen. Claudia Meier

In Birrhard sollen die Steuern sinken. So sieht es das Budget 2023 vor, über das am Freitag, 18. November, an der Gemeindeversammlung abgestimmt wird. «Trotz aktuell unsicherer Wirtschaftslage wird davon ausgegangen, dass in Birrhard im nächsten Jahr der Steuerertrag deutlich zunimmt», heisst es in der Einladung zur Versammlung.

Als Begründung steht, dass dann ein Teil der neuen Wohnungen aus der Überbauung GP Dorf bezugsbereit sein würden. «Dieses Wachstum erlaubt aufgrund der Hochrechnungen eine Senkung des Steuerfusses um 6 Prozent auf 109 Prozent. Obwohl auch im nächsten Jahr die gebundenen Ausgaben weiter ansteigen, kann voraussichtlich gleichwohl noch ein Plus von 41’790 Franken erzielt werden.» Zum Vergleich: Im Budget 2022 war das operative Ergebnis 79’190 Franken.

Die Gemeinde Birrhard geht davon aus, dass der Steuerertrag im nächsten Jahr zunimmt. Claudio Thoma

Die Prognosen für die kommenden Jahre würden unter anderem von der Steuergesetzrevision 2022 geprägt, ist in der Einladung zu lesen. «Für das Budget 2022 hatte das kantonale Steueramt wegen der Gesetzesrevision einen Rückgang von 1 Prozent prognostiziert. Für die Folgejahre wird wieder von einem stetigen Wachstum von 2 Prozent für die Jahre 2023 bis 2026 ausgegangen. Trotz unsicherer Konjunkturaussichten dürften der Teuerungsausgleich sowie der Mangel an Fachkräften 2023 vielerorts für höhere Löhne sorgen.»

Aus den Zuzügen in die Überbauung GP Dorf sei ein höherer Steuerertrag zu erwarten, was eine Steuersenkung erlaube und die Standortattraktivität deutlich verbessere.

Diverse Gespräche führten nicht zum gewünschten Ziel

Neben dem Budget werden die Einwohnerinnen und Einwohner Mitte November auch über weitere Geschäfte abstimmen, beispielsweise über die Kündigung des Vertrags über die Zusammenarbeit der Gemeinden Birr, Birrhard und Lupfig für den Betrieb einer gemeinsamen Bauverwaltung.

Die Bauverwaltung Eigenamt nimmt für die drei Vertragsgemeinden die Funktion der Bauverwaltung wahr. Für die Bewilligung von Baugesuchen sind jedoch die jeweiligen Gemeinderäte zuständig.

In der Traktandenliste heisst es:

«Der Gemeinderat Birrhard strebt eine dienstleistungsorientierte Bauverwaltung an, was zum heutigen Zeitpunkt, zum Unmut der Bevölkerung, leider nicht mehr gewährleistet werden kann.»

Diverse Gespräche hätten nicht zum gewünschten Ziel geführt und der Gemeinderat sehe sich veranlasst, den Vertrag unter Einhaltung der einjährigen Kündigungsfrist per 31. Dezember 2023 zu kündigen. Für einen lückenlosen Übergang ab 1. Januar 2024 seien bereits Gespräche mit Ingenieurbüros im Gange.

Bedarf an Wasser wegen wachsender Bevölkerung gestiegen

Als Traktandum 4 ist in der Einladung die Genehmigung der angepassten Satzungen der Regionalen Wasserversorgung (Rewa) Birrfeld aufgeführt. Beim öffentlich-rechtlichen Gemeindeverband Rewa sind die Gemeinden Birr, Birrhard, Hausen, Lupfig, Mülligen, Scherz und Windisch Mitglieder.

Seit der Gründung der Rewa im Jahr 1975 seien die Anforderungen an die Versorgungssicherheit bezüglich Wasserqualität, Verfügbarkeit und bereitzustellenden Löschwassermengen aufgrund gesetzlicher Vorgaben gestiegen, heisst es in der Traktandenliste. Zusätzlich sei auch der Bedarf an Wasser für die wachsende Bevölkerung, die Industrie und die Landwirtschaft angestiegen, während die Verfügbarkeit des Wassers zurückgehe. Weiter heisst es:

«Diese Herausforderungen erfordern regionale Lösungen, um bestehende Infrastrukturen optimal zu nutzen und gezielt zu ergänzen.»

Deshalb hätten die Abgeordnetenversammlung und der Vorstand der Rewa eine Organisationsreform initialisiert. Im Zuge dieser Organisationsreform solle durch eine Anpassung der Satzungen eine Stärkung der Rewa erreicht werden.

Weitere Punkte auf der Traktandenliste sind die Erhöhung des Stellenplans des Schulsekretariats um 10 Prozent sowie einen Kreditantrag für die Erarbeitung der Generellen Entwässerungsplanung zweite Generation über 303’000 Franken.