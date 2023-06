Gemeindeversammlung Birrhard stimmt über neue LED-Beleuchtung ab: 89 Leuchten sollen umgerüstet werden An der Gmeind am 16. Juni steht zudem der Kreditantrag für eine Schulraumerweiterung zur Diskussion. Die Rechnung von Birrhard schloss mit einem «grossen Plus».

Die neue LED-Beleuchtung, über welche die Gemeinde abstimmt, soll energieeffizienter sein. Bild: Mathias Förster

Die Gemeindeversammlung am 16. Juni in Birrhard wird über eine Umrüstung der Strassenbeleuchtung abstimmen. Die neue LED-Beleuchtung hat gemäss Gemeindeunterlagen diverse Vorteile gegenüber der konventionellen Beleuchtung – dazu zählen eine hohe Energieeffizienz und tiefere Unterhaltskosten. 53 Lampen entlang der Gemeindestrassen und 36 Lampen an der Kantonsstrasse (Dorfstrasse) sollen umgerüstet werden.

Da die Mastabstände der Strassenbeleuchtung an gewissen Stellen an der Kantonsstrasse – ab der Liegenschaft Dorfstrasse 94 bis zum Dorfausgang in Richtung Mülligen – zu gross sind, könne die Gleichmässigkeit der Ausleuchtung nicht überall erreicht werden. Trotzdem hat sich die Gemeinde gegen weitere Maststandorte entschieden. Der Kreditantrag für die neue LED-Beleuchtung beläuft sich auf 125’000 Franken.

Zusätzlicher Schulraum wird in Zukunft nötig

Ein weiterer Kreditantrag betrifft die Planung einer Schulraumerweiterung. Aufgrund von Bautätigkeit – in den nächsten drei Jahren werden 136 neue Wohneinheiten gebaut – und einer zusätzlichen Primarschulklasse wird in Zukunft mehr Schulraum benötigt. Auch die Tagesstruktur hat laut Gemeinde keine geeigneten Räumlichkeiten.

Um ein «möglichst nutzerkonformes, wirtschaftliches Bauprojekt» zu erhalten, wird ein Projektwettbewerb stattfinden. Deshalb wird nun ein Verpflichtungskredit von 73’000 Franken angesetzt – die im Budget 2023 geplanten 25’000 Franken reichen für den Projektwettbewerb nicht aus.

Weiter traktandiert ist die Genehmigung der Kreditabrechnung zur Sanierung der Birrfeldstrasse. Das Projekt schloss mit einer Kreditunterschreitung von 242’366 Franken (Verpflichtungskredit von 2015: rund 1,1 Millionen Franken). Gründe für die Unterschreitung sind gemäss Gemeinde unter anderem «weniger Landerwerb» und «keine unvorhergesehenen Massnahmen».

Gemeinde schloss im letzten Jahr mit 470’414 Franken ab

Neben der Genehmigung des Rechenschaftsberichts 2022 steht am Freitag auch die Genehmigung der letztjährigen Rechnung an. Die Rechnung 2022 schloss mit einem Betrag von 470’414 Franken – dies sei ein «grosses Plus» von rund 391’000 Franken gegenüber dem Budget (Budget 2022: 79’190 Franken).

Das Ergebnis ist durch höhere Aktien- und Grundstückgewinnsteuern sowie einen tieferen Nettoaufwand aus diversen Abteilungen des Gemeindewesens zu erklären. Es kam 2022 auch zu Mehrausgaben, wie etwa wegen dem Ersetzen der Telefonzentrale der Verwaltung nach einem Stromausfall.