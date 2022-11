Gemeindeversammlung 5 Millionen Franken sollen in Birr fliessen: Dabei fällt das Darlehen für den Werkhof Birrfeld nicht am meisten ins Gewicht Sieben Traktanden widmet sich die Einwohnergemeindeversammlung am Freitag. Unter anderem zwei Verpflichtungskredite werden der Stimmbevölkerung vorgelegt.

Maximal 2 Millionen soll die IKA Werkhof Birrfeld von der Gemeinde erhalten. zvg

Unterdurchschnittlich habe die Gemeinde investiert. Dadurch sei in Birr in den letzten Jahren eine hohe Liquidität entstanden. Schon zum Zeitpunkt der Projektierung des Werkhofs Birrfeld tauchte deshalb laut der Exekutive die Frage auf, ob die Trägergemeinden der Anstalt entsprechende Darlehen gewähren könnten. In der Botschaft zur Gemeindeversammlung vom 25. November heisst es:

«Die Abklärungen bei der Finanzaufsicht des Kantons Aargau haben bestätigt, dass dies grundsätzlich möglich ist.»

Am Freitag soll aus der Möglichkeit Realität werden: Der Gemeinderat beantragt den Einwohnern, ihn zu ermächtigen, der Interkommunalen Anstalt (IKA) Werkhof Birrfeld ein Darlehen zu gewähren.

Nach dem Spatenstich am 29. August 2022 sollen im Spätherbst 2023 die Mitarbeitenden in den Werkhof einziehen. Maja Reznicek

Diskutiert werden über maximal 2 Millionen Franken mit einer Laufzeit von maximal zehn Jahren. Ergänzend steht im Antrag: «Die Zinskonditionen müssen für beide Parteien vorteilhaft sein.»

Sanierung soll im Frühling 2023 starten

Ebenfalls entscheidet die Stimmbevölkerung über zwei Verpflichtungskredite in der Gesamthöhe von 2,98 Millionen Franken. Einerseits soll damit die Sanierung der Lättenstrasse inklusive Werkleitungen finanziert werden. Diese befänden sich in einem baulich schlechten Zustand, wie der Gemeinderat schreibt:

«Es mussten in den letzten Jahren einige Wasserleitungsbrüche mit grossem finanziellen Aufwand behoben werden.»

Gemäss der Generellen Entwässerungsplanung sei an der Kanalisation eine Kalibervergrösserung vorgesehen und auch die IBB Energie AG habe Bedarf, ihr Gas-, Strom- und Fernwärmenetz zu sanieren respektive zu erweitern. Weiter seien bauliche/gestalterische Massnahmen vorgesehen, um die Anforderungen der Tempo-30-Zone zu erfüllen.

Die Lättenstrasse soll inklusive Werkleitungen saniert werden. Claudia Meier

Für rund 2,85 Millionen Franken sollen Arbeiten auf Ebene Kanalisation, Wasser, Strasse und Werkleitungen Dritter stattfinden. Die Ausführung ist in vier Hauptetappen unterteilt. Die letzte betrifft den Mattenweg. Starten wird die Sanierung im Frühling 2023 und zirka zwei Jahre dauern.

Die Schulanlage Nidermatt in Birr hat eine renovationsbedürftige Sporthalle. Claudia Meier

Andererseits gilt es, die Sporthalle Nidermatt zu renovieren. Mit 135’000 Franken sollen die bald 20-jährigen Trennwände ersetzt werden:

«Die Wände stellen aufgrund der stark abgenutzten Motoren und Fangsicherungen inzwischen ein Sicherheitsrisiko dar.»

Auch die Beleuchtung gelte es auszutauschen. Wegen der veralteten Steuerung – für die keine Ersatzteile mehr erhältlich seien – würden eine bis zwei Leuchten permanent durchbrennen und das Dimmen sei nicht mehr ohne Flackern möglich. Schliesslich ist geplant, die Wände zu sanieren.

Schulden werden um 1 Million Franken reduziert

Zur Genehmigung stehen am Freitagabend ausserdem die neuen Satzungen des Gemeindeverbands Regionale Wasserversorgung (Rewa) per 1. Januar und das Budget 2023 aus. Letzteres schliesst laut Botschaft bei einem unveränderten Steuerfuss von 117 Prozent mit einer Einlage von 292’400 Franken in das Eigenkapital ab.

Nur einer der drei Eigenwirtschaftsbetriebe verzeichnet für das Jahr 2023 einen Aufwandüberschuss. Severin Bigler

Bei den Nettoinvestitionen von 2,34 Millionen Franken werde sich das Vermögen auf rund 2,15 Millionen reduzieren. Gleichzeitig komme es zum Abbau von den langfristigen Schulden:

«Sie werden sich per Ende 2023 um rund 1 Million auf 6,5 Millionen Franken vermindern.»

Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben verzeichnet nur die Abfallwirtschaft einen Aufwandüberschuss. Dieser liegt in der Höhe von 7900 Franken. Das Guthaben belaufe sich danach auf rund 280’000 Franken per Ende 2023. Beim Wasserwerk und bei der Abwasserbeseitigung kommt es zu einem Ertragsüberschuss von 68’100 respektive 473’000 Franken.