Gemeindeversammlung 38-mal mehr Ertrag als gedacht: Birr stimmt über Rechnung 2021 ab – und eine Strassensanierung für knapp 500’000 Franken Am Freitag findet die Einwohnergemeindeversammlung in der Mehrzweckhalle Nidermatt statt. Unter anderem steht bei den sieben Traktanden die Erschliessung des künftigen Werkhofs Birrfeld im Fokus.

Die Visualisierung zeigt den geplanten Werkhof Birrfeld, der primär in Holzbauweise erstellt wird. zvg

Im letzten August gab das Stimmvolk grünes Licht. Bis die neue Interkommunale Anstalt «Werkhof Birrfeld» (IKA), ein gemeinsames Projekt der Gemeinden Birr und Lupfig, steht, gibt es aber noch das ein oder andere Schlagloch auszubessern. Der Standort der IKA, so schreibt Birr in der Botschaft zur Einwohnergemeindeversammlung am 17. Juni, befindet sich im Gewerbegebiet «Bachtele», nördlich der Wydenstrasse auf Lupfiger Boden.

Lupfig plane zurzeit die Erschliessung des «Bachtele» ab der Bahnhofstrasse bis zur Grenze von Birr, welche Teil der künftigen Kantonsstrasse K 398 – K 399 sei. Der direkte Zugang zum neuen Werkhof erfolgt ab Wydenstrasse in Birr. In der Botschaft heisst es:

«Hierfür sowie für die Sicherstellung der Erschliessung des Industriegebiets Birr und den Freiverlad SBB muss die Strasse erneuert werden.»

Konkret bedeutet das, dass deren gesamter Oberbau eine Sanierung erfährt. Die Lage richte sich nach der bestehenden Strasse und dem Projekt Erschliessung «Bachtele» der Gemeinde Lupfig: «Aus dem zu erwarteten Begegnungsfall Lastwagen – Lastwagen ergibt sich eine Gesamtfahrbahnbreite von 7 Metern.»

Die Pauluskirche steht an der Wydenstrasse in Birr. Severin Bigler (26. Mai 2017)

Auf dem Lupfiger Gebiet soll die Strasse seitlich erweitert werden und ein Gehweg von 2 Metern, der von der Strasse durch einen 2 Meter breiten Grünstreifen getrennt ist, entstehen.

Budget erwartete Einlage von 43’300 Franken

Weiter muss – um den Verkehrsfluss zu steuern – die bestehende Signalisation im Bereich «Bachtele» und «Wyde» angepasst werden. Gleichzeitig mit der Strassenerneuerung ist zudem ein Ersatz der fast 60-jährigen Wasser-Duktilgussleitung NW 125 geplant. Im Bereich der Kanalisation sind gemäss Botschaft, abgesehen von den Anpassungen der Kontrollschachtabdeckungen, keine Massnahmen nötig.

Für das gesamte Projekt entstehen Kosten von 490’000 Franken. Über den Verpflichtungskredit stimmen die Einwohnerinnen und Einwohner am Freitag ab. Die Ausführung der Arbeiten soll unmittelbar nach der Realisation der Erschliessung «Bachtele» in Lupfig erfolgen.

Am Freitag findet die Birrer Gemeindeversammlung statt. Severin Bigler (25. Mai 2017)

Am 17. Juni wird ebenfalls über die Rechnung 2021 entschieden. Diese schliesst mit einem Ertragsüberschuss von knapp 1,64 Mio. Franken, die dem Eigenkapital von nun 38,74 Mio. Franken zugewiesen wird. Die Gemeinde schreibt in der Botschaft:

«Das Budget liess eine Einlage von 43’300 Franken erwarten, die Rechnung schliesst also um 1,59 Mio. Franken besser ab als angenommen.»

Der betriebliche Aufwand war mit rund 15,47 Mio. Franken tiefer als gedacht (Budget knapp 16,23 Mio. Franken).

Vier Kreditabrechnungen sollen genehmigt werden

Zu Buche schlug der Steuerertrag von netto insgesamt 10,99 Mio. Franken. Budgetiert waren 10,35 Mio. Franken. Bei den allgemeinen Gemeindesteuern war ein Mehrertrag von rund 259’000 Franken zu verzeichnen, bei den Sondersteuern ein Mehrertrag von rund 353’000 Franken. Die Nettoinvestitionen lagen im letzten Jahr bei gut 579’300 Franken, heisst es in der Botschaft.

Die Kreditabrechnung zu den Storen der Schulhäuser I und II im Schulzentrum Nidermatt in Birr soll genehmigt werden. Michael Hunziker (5. Februar 2018)

Ebenfalls zur Diskussion stehen an der Einwohnergemeindeversammlung der Rechenschaftsbericht 2021, vier Kreditabrechnungen – für die Projektierung «Werkhof Birrfeld», Sanierung Hünglerstrasse, Ersatz Storen Schulhäuser I und II (Schulzentrum Nidermatt) sowie die Umgestaltung Pausenplatz (Arena) – und die Teiländerung der kommunalen Nutzungsplanung Kulturland (Kulturlandplan) betreffend «Materialabbauzone Neuhof».