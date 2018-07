Die Situation um die Gemeindeschreiber-Stelle in der 600-Seelen-Gemeinde Effingen ist verfahren. Vor eineinhalb Jahren trat Barbara Kastenholz die Nachfolge des langjährigen Gemeindeschreibers Stefan Treier an, als dieser in Pension ging, und arbeitete sich schnell in die verschiedenen Dossiers ein. Doch bereits Ende dieser Woche wird sie den letzten Arbeitstag haben, weil sie ihre Stelle im Fricktal per Ende Juli gekündigt hat und laut aktuellem Mitteilungsblatt schon bald in die Ferien reisen wird. Kastenholz kommt aus Oberlunkhofen und wird anschliessend ab 1. August neue Gemeindeschreiberin in Sarmenstorf.

Die freie Gemeindeschreiberstelle in Effingen – der Toskana des Aargaus, wie es im Stelleninserat heisst – ist nach wie vor ausgeschrieben. Gesucht wird eine kommunikative und lösungsorientierte Führungspersönlichkeit in einem 80-Prozent-Pensum. Zur Überbrückung springt nun ab kommendem Montag eine im Bezirk Brugg bekannte Persönlichkeit in die Bresche. Der 65-jährige Hans Peter Meier aus Othmarsingen war die letzten zwölf Jahre Gemeindeschreiber in Mülligen. Am 9. Februar hatte er dort seinen letzten Arbeitstag.