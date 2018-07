Die Gemeinde Birr schreibt eine 100-Prozent-Stelle aus: Gesucht ist eine Gemeindeschreiberin oder ein Gemeindeschreiber inklusive Verwaltungsleitung.

Alexander Klauz, der heutige Stelleninhaber, hat sich entschieden, die Gemeinde zu verlassen und eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. «Es reizt mich, die Tätigkeit als Gemeindeschreiber in einem anderen Kanton als dem Aargau auszuüben», sagt Klauz auf Nachfrage. «Dass ich die Chance erhalte, dies in meinem Wohnkanton Zug zu machen, freut mich umso mehr.» Konkret wird er eine Stelle in Oberägeri antreten.