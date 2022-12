Gemeinderatswahlen Windisch FDP-Kandidatin: «Das Gewerbe und Spitex-Mitarbeitende brauchen unbedingt Strassen ohne Stau» Anita Bruderer stellt sich am 26. September für die Wahl in den Gemeinderat zur Verfügung. Die Unternehmerin erzählt, wie sie durch ihren Sohn in der Politik aktiv wurde, warum sie sich der FDP anschloss und was ihr für die Bevölkerung von Windisch wichtig ist.

Anita Bruderer wohnt im Kunzareal in Unterwindisch. Bild: Alex Spichale

(12. August 2021)

«Es wäre schön, wenn es in Windisch wieder einmal etwas zu feiern gäbe», sagte Anita Bruderer im vergangenen September. Sie kündigte an, zusammen mit ihrem Ehemann James Bruderer ein OK für ein Dorffest 2022 zu gründen und das Co-Präsidium zu übernehmen. Das Paar sprang in die Bresche, weil das ursprüngliche Dorffest-OK aufgegeben hatte. Die Mutter von zwei erwachsenen Söhnen stand damals als FDP-Grossratskandidatin zum ersten Mal in ihrem Leben in einem Wahlkampf.

Aus der OK-Gründung wurde – auch aufgrund der coronabedingten Planungsunsicherheit – zwar nichts, aber das Paar könnte sich stattdessen 2026 ein grosses Fest vorstellen, wenn das neue Schulhaus Dohlenzelg eingeweiht wird.

Der grosse zweigeschossige Längsbau von Liechti Graf Zumsteg Architekten wurde vom Gemeinderat Windisch für den Neubau des Schulhauses Dohlenzelg zur Weiterbearbeitung empfohlen. ZVG

Bei den Grossratswahlen landete Anita Bruderer auf Anhieb auf dem dritten Ersatzplatz. Ihr Dorffest-Engagement und ihre Aktivitäten in den sozialen Medien wurden offenbar wahrgenommen.

Ihr Sohn präsidiert die SVP-Ortspartei

Nun steht Anita Bruderer erneut im Wahlkampf. Dieses Mal kandidiert die 54-Jährige für den Gemeinderat. Denn die beiden freisinnigen Gemeinderäte Max Gasser und Matthias Treier werden bei den Gesamterneuerungswahlen am 26. September nicht mehr antreten. Als zweiten Kandidaten wollte die FDP ursprünglich den aktuellen Einwohnerrat-Vizepräsidenten Philipp Umbricht ins Rennen schicken. Doch SP-Regierungsrat Dieter Egli, der auch in Windisch wohnt, untersagte dem obersten Aargauer Staatsanwalt Umbricht, als Gemeinderat zu kandidieren. An Umbrichts Stelle nominierte die FDP später Conrad Gerhardt.

Fabian Schütz ist der Sohn von Anita Bruderer und Präsident der SVP Windisch.

Alex Spichale (26. Februar 2019)

Das Interesse, in der Politik aktiv zu werden, wurde bei Anita Bruderer unter anderem zu Hause am Esstisch geweckt, aber nicht etwa von ihrem Vater, sondern von ihrem Sohn Fabian Schütz. Der 26-Jährige ist vor vier Jahren der SVP beigetreten, präsidiert inzwischen die Ortspartei und sitzt im Einwohnerrat. Die Gemeinderatskandidatin schloss sich 2017 den FDP Frauen an, lernte die derzeitige Brugger Stadtratskandidatin Yvonne Buchwalder-Keller kennen und unterstützte Martina Sigg aus Schinznach-Dorf beim Nationalratswahlkampf.

Für die FDP hat sich Anita Bruderer entschieden, weil sie sich mit der politischen Gesinnung und den liberalen Werten dieser Partei am besten identifizieren kann. Die Unternehmerin sagt:

«Stichworte wie Eigenverantwortung, Selbstbestimmung und Freiheit entsprechen meinem Leben, wie ich es bisher geführt habe.»

Der 54-Jährigen ist eine tolerante Gesellschaft wichtig sowie die Möglichkeit, nicht nur in eine Richtung zu gehen, sondern verschiedene Wege zuzulassen. Mit Selbstvertrauen die eigene Meinung zu vertreten, sich einzubringen, andere zu motivieren und etwas zu bewirken, fasziniert Anita Bruderer. So will sie ihren Beitrag leisten, damit die Demokratie lebendiger wird. Seit Ende Juni präsidiert sie zudem mit Martina Sigg die FDP-Bezirkspartei.

Im Gemeinderat könnte sie das Soziale übernehmen

Aufgewachsen ist die diplomierte Betriebsökonomin HF und Sozialversicherungsfachfrau in Hausen und Mülligen. Bruderer schreibt auf ihrer Website: «Anpacken und arbeiten habe ich bereits früh gelernt.» Als Teenager arbeitete sie im Service und in der Küche des Restaurationsbetriebes ihrer Mutter mit.

Ihr Vater war Automechaniker und Werkstattchef. Nach einer dreijährigen Grundausbildung in der Sportbranche sowie Lehr- und Wanderjahren trieb Anita Bruderer ihre berufliche Karriere im Bereich Rechnungswesen vorwärts. Seit 2013 ist sie Mitinhaberin und Geschäftsführerin der Orthopädie Wasserschloss GmbH, einem Unternehmen in Brugg, mit dem Ehemann James den Schritt in die Selbstständigkeit als orthopädischer Facharzt umsetzte.

Luftaufnahme vom Zentrum Windisch, das vom Durchgangsverkehr entlastet werden soll, mit Amphitheater und Gemeindehaus.

Claudia Meier

(25. August 2015)

Sollte Anita Bruderer die Wahl in den Gemeinderat Windisch schaffen, würde sie ihr 100-Prozent-Arbeitspensum zu Gunsten der öffentlichen Aufgaben reduzieren, indem sie innerhalb des Teams vermehrt Arbeiten delegiert. Von ihrem beruflichen Hintergrund her könnte sie im Gemeinderat das Soziale übernehmen, denn ihre Fähigkeiten im Bereich Sozialversicherung konnte sie bereits im Abklärungsdienst der kantonalen IV-Stelle Aargau einsetzen.

Grundsätzlich ist die FDP-Kandidatin aber offen für jedes Ressort. Sie weiss aus Erfahrung, dass sie sich schnell und umfassend in neue Themen einarbeiten kann. Selbst Bauprojekte wären ihr nicht fremd. Privat war sie schon bei einem Haus- und zweimal bei einem Wohnungsbau involviert. Anita Bruderer ergänzt:

«Bei den Werken müsste ich mich einlesen. Zudem könnte ich mich auf gute Leute auf der Verwaltung verlassen.»

Anders als in Unterwindisch fehlen im Oberburg-Quartier Bushaltestellen

Dass Windisch eine Gemeinde im Wandel ist, hat Anita Bruderer seit dem Bezug der Eigentumswohnung im Kunzareal vor sechs Jahren auf eindrückliche Art miterlebt. Hier haben sich Leute niedergelassen, die in Baden oder Zürich keinen bezahlbaren Wohnraum mehr fanden, was sich positiv auf die Gemeindefinanzen ausgewirkt hat. Zur Arbeit nach Brugg fährt die Unternehmerin oft mit dem Velo. Die FDPlerin sagt:

«Mit dem Velo bin ich sogar schneller an der Fröhlichstrasse in Brugg als mit dem Auto.»

Sie weiss die Vorzüge von attraktiven Velowegen und guten ÖV-Verbindungen zu schätzen und sagt: «In Unterwindisch haben wir gleich mehrere Bushaltestellen, während es im Oberburg-Quartier keine hat.»

Die Alte Spinnerei im Kunzareal in Unterwindisch ist ein Blickfang. Claudia Meier

(14. Juli 2020)

Der Gemeinderatskandidatin ist es ein grosses Anliegen, dass das Zentrum vom Durchgangsverkehr entlastet wird. «Das Gewerbe, der öffentliche Verkehr sowie Spitex-Mitarbeitende brauchen unbedingt Strassen ohne Stau», fügt sie an. Beim Gesamtverkehrskonzept Oase stehe eine umsichtige Umsetzung im Fokus. «Wir müssen das Beste für die Quartiere in Windisch herausholen und gleichzeitig die Bedürfnisse der Industrie abholen», sagt Anita Bruderer.

Das Gebiet «Im Winkel» ist für Windisch ein Entwicklungsschwerpunkt. Hier sollen Wohnungen und eine Gewerbezone entstehen. Claudia Meier

(29. Dezember 2020)

Die engagierte FDPlerin würde es begrüssen, wenn in den Entwicklungsgebieten «Im Winkel» und im Chilefeld auch flexible Wohnformen geprüft würden für Leute im fortgeschrittenen Alter. Fusionsabklärungen mit Brugg wären ihrer Meinung nach ebenfalls ein Gedanken wert. «Auch Hausen müsste sich daran beteiligen», sagt eine, die sich in allen drei Gemeinden heimisch fühlt.