Gemeinderat Windisch Isabelle Bechtel übernimmt die Aufgaben von Monica Treichler, die nach einem Velounfall per sofort demissioniert hat Nach dem Rücktritt von SP-Frau Monica Treichler aus dem Gemeinderat Windisch hat die Exekutive die Arbeiten neu verteilt und den Termin der Ersatzwahl auf den 19. November festgelegt.

Ein Velounfall zu Beginn der Sommerferien, der einen komplizierten Bruch zur Folge hatte, veranlasste Vizepräsidentin Monica Treichler (SP) Mitte August dazu, nach gut eineinhalb Jahren per sofort aus dem Gemeinderat Windisch zurückzutreten. Die 52-Jährige war mit dem Ressort Hochbau und Planung unter anderem auch für den Neubau der Schulanlage Dohlenzelg zuständig.

Windischs Vizepräsidentin Monica Treichler war für die SP eine Hoffnungsträgerin. Bild: Severin Bigler (25.8.2023)

Treichler galt für ihre Partei als Hoffnungsträgerin, weil sie bei der Kandidatur sagte, dass es später Richtung Gemeindepräsidium gehen könnte. Aktuell besteht die Exekutive in Windisch aus Gemeindepräsidentin Heidi Ammon (SVP) und den Mitgliedern Bruno Graf (SP), Isabelle Bechtel (von den Grünen portiert) und Anita Bruderer (FDP).

Wahlvorschläge sind bis 6. Oktober einzureichen

An seiner Sitzung vom 21. August hat der Gemeinderat laut Verwaltungsleiter Marco Wächter entschieden, die Ersatzwahl für Monica Treichler am 19. November durchzuführen. Offizielle Wahlvorschläge, die dem Stimmvolk kommuniziert werden, sind bis am Freitag, 6. Oktober, um 12 Uhr bei der Gemeindeverwaltung Windisch einzureichen.

Reto Candinas (SP) schied 2021 bei den Gemeinderatswahlen als überzählig aus. Bild: Alex Spichale (5.8.2023)

Spannend wird sein, ob der Gemeinderat nach der Ersatzwahl weiterhin eine links-grüne Mehrheit hat oder der fünfte Sitz ins bürgerliche Lager wechselt. Bei den letzten Gesamterneuerungswahlen erreichte auch der pensionierte Kreisplaner Reto Candinas (SP) das absolute Mehr. Ob er nochmals kandieren wird, ist unklar.

Gemeinderat wird von Verwaltung entlastet

Die Aufgaben des Ressorts Hochbau und Planung werden von Monica Treichlers Stellvertreterin Isabelle Bechtel wahrgenommen. Verwaltungsleiter Marco Wächter ergänzt: «Zudem haben wir uns verwaltungsintern so organisiert, dass das Ressort auf Gemeinderatsstufe bestmöglich entlastet wird.»

Gemeinderätin Isabelle Bechtel übernimmt zusätzlich die Aufgaben des Ressorts Hochbau und Planung. Bild: Maja Reznicek (17. 5. 2023)

Die Projekte würden alle wie geplant weitergeführt, betont Wächter. Für die vom Stimmvolk gutgeheissene neue Schulanlage Dohlenzelg ist der Zeitplan sowieso schon knapp.