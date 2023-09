Gemeinderat Windisch Er wagt den zweiten Anlauf: SP nominiert Kandidaten für die Ersatzwahl Am 19. November wird die Nachfolge von Vizepräsidentin Monica Treichler festgelegt. Die Sozialdemokraten schlagen Reto Candinas vor.

Reto Candinas ist ehemaliger Kreisplaner von Brugg Regio. Bild: Alex Spichale

Vor knapp einem Monat gab die Exekutive von Windisch den Rücktritt von SP-Gemeinderätin Monica Treichler bekannt. Die 52-jährige Vorsteherin des Ressorts Hochbau und Planung sowie Vizepräsidentin gab ihr Amt nach eineinhalb Jahren aus gesundheitlichen Gründen per sofort ab.

Die SP Windisch hat nun einen Kandidaten für die Ersatzwahl in den Gemeinderat am 19. November nominiert. Wie es in der Mitteilung heisst, ist Reto Candinas sehr gut qualifiziert für dieses Amt – «mehr noch, die Stimmbevölkerung wählte ihn schon vor zwei Jahren, nur schied er damals als überzählig aus der Gemeinderatswahl aus». Nun wage er überzeugt und mit Engagement nochmals den Sprung in die Windischer Exekutive.

Progressive Mehrheit im Gemeinderat behalten

Der Windischer Gemeinderat habe seit gut eineinhalb Jahren eine progressive Mehrheit, hält die SP weiter fest. Diese Mehrheit beizubehalten, sei eine Motivation für Reto Candinas, sich wiederum der Wahl zu stellen. «Diese progressiven Kräfte im Gemeinderat ermöglichen, Projekte und Entwicklungen nachhaltig, sozial und zum Wohle der ganzen Bevölkerung umzusetzen.»

Gemäss der Ortsgruppe ist davon auszugehen, dass im Gemeinderat das Ressort Hochbau und Planung neu besetzt wird. Als Raumplaner könne Candinas bei den planerischen Weichenstellungen viel Fachwissen und einschlägige Erfahrung einbringen: bei der Gebietsentwicklung «Stadtraum Bahnhof Brugg Windisch» oder der Entwicklung der Baureserve «im Winkel», die in Richtung einer hohen Siedlungsqualität vorangetrieben werden sollen.

Sie müssten zwingend einen Beitrag leisten zur Strategie «Netto-Null Treibhausgase bis 2040», zur Stärkung der Biodiversität und zum «Stadtklima» (Anpassung an die zunehmende Hitze in den Städten).

Nahe an laufenden Bau- und Planungsprojekten dran

Zudem bringe der Kandidat als Raumplaner mit mehr als 20 Jahren Tätigkeit als Kreisplaner beim Kanton Aargau sehr viel Fachwissen und Erfahrung im Bereich Planung und Bau mit. Reto Candinas vertritt die SP in der Bau- und Planungskommission und sei darum nahe an den aktuell laufenden Bau- und Planungsprojekten dran.

«Als langjähriges Mitglied des Einwohnerrats ist er mit der politischen Arbeit bestens vertraut», schreibt die SP weiter. Candinas sei hoch motiviert, zusammen mit dem Gemeinderatskollegium und der Bevölkerung an den Entwicklungen der Gemeinde weiterzuarbeiten und Windisch zu «einem selbstbewussten, weit über die Gemeinde hinaus attraktiven Zentrum zu entwickeln; eine Gemeinde, die stolz auf sich sein darf und sich ökologisch, sozial und vielfältig zeigt».