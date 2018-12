Denn eine Partnerlösung müsste nach seinem Dafürhalten am heutigen Standort im Huserhof realisiert werden. Dort – wo sich die Poststelle seit 40 Jahren befindet – sei die Zugänglichkeit sehr gut. Auch in der Petition, die durch die Bevölkerung eingereicht wurde, komme zum Ausdruck, dass ein Postangebot in den bestehenden Räumen gewünscht wird.

Verkehrssituation ist schwierig

Anders gesagt: Eine Partnerlösung mit einer Agentur soll, geht es nach der Behörde, wenn möglich nicht im Volg-Laden umgesetzt werden. Einerseits müsste dessen Verkaufsfläche durch diesen Schritt reduziert werden, andererseits sei die Verkehrssituation in der Holzgasse bereits jetzt nicht einfach. Mit einer Verlegung des Postangebots würde diese Problematik noch verstärkt.