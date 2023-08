Gemeinderat «Hier hat es schon ein gewisses Verbesserungspotenzial»: Diese zwei Kandidierenden liefern sich in Mönthal eine Kampfwahl Am 3. September findet die Gemeinderats-Ersatzwahl für den Rest der Amtsperiode 2022/25 statt. Die AZ hat Anwärterin Rosmarie Jenny und Anwärter Thomas Kroker gefragt, welche Projekte sie anpacken wollen und ob sie sich eine Gemeindefusion vorstellen können.

Zirka 400 Personen leben in der Gemeinde Mönthal. Bild: Claudia Meier

In gut einer Woche kommt es in Mönthal zur Kampfwahl. Robert Trankar hat aus beruflichen Gründen seine Demission aus dem Gemeinderat bekannt gegeben. Gemäss Mitteilungsblatt verlässt der Ressortvorsteher Bildung und Umwelt das aktuell aus fünf Männern bestehende Gremium auf den Zeitpunkt der Ersetzung. Seine Nachfolge wollen zwei Personen antreten.

Für die Ersatzwahl am 3. September stellt sich die gebürtige Baslerin Rosmarie Jenny zur Verfügung. Sie lebt seit Januar in Mönthal und wurde vor kurzem neu als Institutions- sowie Pflegedienstleiterin für das Seniorenzentrum Tägerig angestellt.

Rosmarie Jenny, Institutions- und Pflegedienstleiterin. Bild: zvg

Teil der Exekutive werden möchte die 63-Jährige, die in ihrer Freizeit unter anderem schwimmt, malt und sich mit Familie und Enkelkindern in der Natur bewegt, um aktiv für die Gemeinde und Bürgerschaft mitzuarbeiten. «Soziale Themen liegen mir sehr am Herzen», sagt Jenny, die sich selbst als sehr sozialen Menschen bezeichnet.

Wesentliche Aufgabe als Gemeinderätin sei, der Mitbürgerschaft zuzuhören und gute Kontakte zu ihnen zu pflegen. «Gemeinsam zu diskutieren, zu analysieren, Sachverhalte direkt anzusprechen und Lösungen zu erarbeiten, ist mir immer ein grosses Anliegen.»

Ebenso kandidiert für den Rest der Amtsperiode 2022/25 Thomas Kroker. Der Betriebstechniker HF zog im Mai 2022 mit seiner Familie nach Mönthal. Auf die Frage, warum er sich zur Wahl stellt, erklärt Kroker: «Mir liegen die Themen Bildung und Nachhaltigkeit sehr am Herzen. Diese Ressorts wurden nun vakant.»

Wunschressort liegt bei sozialen Themen

Der 48-Jährige verbringt seine Freizeit am liebsten mit seiner Familie, beim Velofahren oder im Garten. In der Gemeinde will er verschiedene Projekte anpacken. Einerseits werde für die Schülerschaft an der Bushaltestelle in Remigen eine Überdachung benötigt, damit die Kinder geschützt sind.

Thomas Kroker, Betriebstechniker HF. Bild: zvg

Andererseits fehle ein Dorfmittelpunkt, an dem man sich treffe. Dies, weil die Schule geschlossen und nach Remigen verlagert sei und auch kein Einkaufsladen mehr existiere. «Hier hat es schon ein gewisses Verbesserungspotenzial», sagt Kroker. Es handle sich aber um Themen, die der Gemeinderat bereits kenne.

Für Rosmarie Jenny ist es ein Anliegen, neue Bedürfnisse bezüglich Schule und Bildung zu erkennen und für die Gemeinde wie auch den Nachwuchs zu verbessern: «Kinder sind unsere Zukunft.» Teil davon seien auch Themen wie Kindergarten, Schule sowie Schulwege.

Weil sie temporär bis letzten Juli das Sorgerecht für drei Pflegekinder übernommen hatte, erhielt Jenny einen tieferen Einblick in diesen Bereich und die aktuelle Situation in Mönthal. Da sich die Gemeinde im Wachstum befinde, würden mit der Zeit sicherlich noch diverse Bedürfnisse diskutiert.

Ihr Wunschressort sieht die Institutionsleiterin bei den sozialen Themen. Diese würden ihr – genauso wie Bildung und Umwelt – sehr liegen und sie könne aus ihrer beruflichen Perspektive viel Erfahrung mitbringen. Offen ist Jenny aber auch für andere und allfällige neue Themenbereiche. «Man lernt sein Leben lang immer wieder spannende Inhalte dazu.»

Weil ihn als Vater von zwei Kindern im Vorschulalter das Bildungsressort direkt betreffe, möchte Thomas Kroker dieses übernehmen.

Fusion hängt von verschiedenen Faktoren ab

In fünf Jahren sieht Thomas Kroker Mönthal wie heute als schöne, lebenswerte Gemeinde mit vielen Facetten und einem guten Zusammenhalt der Bevölkerung. «Hier sollten wir die Stärken ausbauen und die Werte erhalten.» Der Gemeinderat sei angehalten, die Anliegen der Mönthaler wie bisher ernst zu nehmen und die besten Lösungen zu erarbeiten – damit «Muendel läbeswert bliibt».

Mittlerweile gibt es in der Gemeinde Mönthal selbst keinen Kindergarten und keine Schule mehr. Bild: Sandra Ardizzone

Angesprochen auf eine mögliche Gemeindefusion gibt sich Kroker bedeckt. Ein Zusammenschluss hänge von vielen verschiedenen Faktoren ab, sodass es eine Aufgabe des ganzen Gemeinderats sei, die Vor- und Nachteile zu erarbeiten. «Wichtig ist für mich, dass wir unsere Werte und die Vielfalt erhalten.»

Auch für Jenny soll, falls eine Fusion aktuell würde, eine solche Abwägung stattfinden. Zudem sei wichtig, wie die Bürgerschaft zum Thema stehe. An der letzten Gemeinversammlung sei aber erwähnt worden, dass keine konkrete Planung in dieser Richtung vorliege.

Tendenziell werde die Gemeinde aber in den nächsten Jahren weiterwachsen. «Damit werden sich auch die Anliegen und Bedürfnisse verändern.» Junge wie auch ältere Menschen schätzten und suchten ein ländliches Zuhause, wo sie in Ruhe leben und die Kinder in einem guten Umfeld aufwachsen können. Zurzeit seien einige Bauprojekte Thema, die Möglichkeit böten, sich in Mönthal langfristig niederzulassen.