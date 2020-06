Gemeinderat Hausen sagt 1.-August-Feier ab

Der Gemeinderat Hausen hat sich "schweren Herzens" entschieden, die traditionelle Bundesfeier am 31. Juli abzusagen, wie er am Mittwochmorgen in einer Mitteilung schreibt. "Obwohl das Veranstaltungsverbot gelockert wurde, sind die Einschränkungen, die weiterhin Bestand haben, sehr schwierig einzuhalten und umzusetzen", begründet die Behörde ihren Schritt. Die Gemeinde Hausen habe als Organisatorin des Anlasses eine besondere Verantwortung gegenüber der Bevölkerung und deshalb nach reiflicher Überlegung entschieden, auf die Durchführung der diesjährigen Bundesfeier zu verzichten.