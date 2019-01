Der Gemeinderat Riniken behandelte im Jahr 2018 an insgesamt 28 ordentlichen Sitzungen 230 Beschlussgeschäfte und rund 750 Kenntnisnahmen. Dazu kamen Einladungen, Augenscheine und auch Mitwirkungen. Die Sitzungen finden in der Regel am Dienstagabend im Zwei-Wochen-Rhythmus statt. (az)