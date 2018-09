Für das in die Jahre gekommene Schulhaus Dohlenzelg in Windisch braucht es einen Ersatzneubau. Da sind sich der Gemeinderat und die Einwohnerratsfraktionen einig. Nicht einig waren sie sich allerdings bezüglich Vorgehen, wie es denn zu diesem Neubau kommt.

Das passte dem Einwohnerrat allerdings nicht, er verlangte detailliertere Abklärungen und wies entsprechend den Kredit von 1,87 Mio. Fr. zurück.

Gespräche mit Fraktionen

Im März 2018 genehmigte das Gemeindeparlament dann einen Kredit über 52 000 Franken, um Mittel zu haben, um das weitere Vorgehen auf dem Weg zum Projekt aufzuzeigen und zwischenzeitliche Abklärungen vorzunehmen. Dabei wurden auch die Fraktionen für die Gründe zur Rückweisung des ersten Kredits befragt. «Es waren intensive Diskussionen», sagt Gemeinderat Max Gasser. «Mindestens drei Stunden Gespräch haben wir pro Fraktion aufgewendet.»

Zudem hat der Gemeinderat nun die Aussenanlagen auf dem Schulareal Chapf-Dohlenzelg in die Planung miteinbezogen. «Die Wünsche der Vereine und Sportlehrer haben grundsätzlich Platz», sagt Gasser an einer Medienkonferenz am Montagvormittag. «Aber: Es handelt sich beim Areal noch immer um ein Schul- und nicht um ein Sportareal. Entsprechend werden die Sportplätze auf dem ganzen Areal verteilt werden.»

Weiter hat der Windischer Gemeinderat das Raumprogramm der Schule durch die Schulleitung und Schulpflege überprüfen lassen. Dies aufgrund der Vorgaben des Lehrplans 21. Die Analyse hat ergeben, dass zu den heutigen 1200 m2 Nettofläche weitere 300 bis 700 m2 nötig sein werden. Einzelne Entscheide zum Raumprogramm stehen zurzeit aber noch aus.

Projektierung nach Planerwahlverfahren

Aufgrund dieser Erkenntnisse hat der Gemeinderat Windisch nun in einer Sitzung von Ende August entschieden, dem Einwohnerrat vorzuschlagen, mittels Planerwahlverfahren ein geeignetes Planerteam zu evaluieren und die Projektierung erst anschliessend anzugehen.

Drei Gründe liegen diesem Entscheid zugrunde: Erstens haben sich die Rahmenbedingungen leicht verändert; mehr Schulräume werden benötigt, die Tagesstrukturen sollen im Bezirksschulhaus untergebracht werden. Entsprechend muss die Organisation der Räume im neuen Schulhaus grundlegend überdenkt werden.

Zweitens kann mit diesem Verfahren ein Generalplanerteam bis zum Abschluss der Realisierung ausgewählt und phasenweise beauftragt werden.

Drittens war die Direktvergabe politisch umstritten, ebenso ein umfangreiches Wettbewerbsverfahren. «Das vorgeschlagene Verfahren scheint eine tragbare, konsensfähige Lösung zu sein», heisst es in der Botschaft an den Einwohnerrat.

Steuerfusserhöhung 2022?

Dieses Planerwahlverfahren würde Evaluationskosten von rund 230 000 Franken verursachen. Je nach Entscheid zum weiteren Vorgehen – Direktauftrag und Gesamtleistungswettbewerb stehen ebenfalls zur Debatte – sieht die Terminplanung anders aus. Beim Planerwahlverfahren stünde der Volksentscheid zum Projektkredit im Jahr 2022 an, die Realisierung wäre dann auf die Jahre 2022 bis 2025 vorgesehen. Die neue Schulanlage Dohlenzelg dürfte die Gemeinde Windisch gut 28 Mio. Fr. kosten. Ab dem Jahr 2022 ist dafür eine Steuerfusserhöhung von 4% vorgesehen.

Neben der Schulraumplanung laufen noch Projekte parallel, die rasch umgesetzt werden müssen. Stichwort: Schulküchen, Bibliothek und Tagesstrukturen. Für letztere soll das ehemalige Lehrschwimmbecken umgenutzt werden. Heisst: Die Tagesstrukturen würden nicht in der neuen Primarschulanlage integriert werden. Für die Umnutzung rechnet der Gemeinderat mit Kosten von 1,7 Mio. Franken inklusive Mobiliar.

Thema sind auch die Schulküchen für das Fach WAH (Wirtschaft, Arbeit, Haushalt). Von diesen braucht es künftig zwei. Die heutige Kochschule im Dohlenzelgschulhaus muss den neusten Anforderungen angepasst werden. Das kostet rund 350 000 Franken.

Auch bei der Bibliothek sind Anpassungen nötig. Lage und die Räumlichkeiten sind gut geeignet, ein Problem ist aber die Erschliessung. «Der störungsanfällige Treppenlift in Kombination mit der steilen Treppe und dem zu knapp bemessenen Austritt schliessen die Zugänglichkeit für viele Besucherinnen und Besucher aus oder ein», heisst es in der Einwohnerratsvorlage.

Die Lösung sei eine aussenliegende Erschliessung mit Lift und allenfalls einer Treppe. Hier wird mit Kosten von 150 000 Franken gerechnet.