Gemeindeammann wird Rektor an der Kantonsschule Sursee

Er ist Gemeindeammann von Veltheim sowie Prorektor und Mitglied der Schulleitung der Alten Kanti Aarau. Letzteres aber nicht mehr lange: Ulrich Salm (53) wurde zum neuen Rektor der Kantonsschule Sursee LU gewählt. Er tritt den neuen Job am 1. August an.

Ulrich Salm studierte Wirtschaft an der Uni Zürich und erlangte im Anschluss das Handelslehrerdiplom. Er unterrichtete an verschiedenen Schulen in Zürich und Aarau. Seit 2000 ist Salm Lehrer und Prorektor an der Alten Kantonsschule Aarau und unter anderem im Vorstand der Schweizerischen Handelsschulrektorenkonferenz.

"Ich habe meine Tätigkeit an der Alten Kanti mit viel Freude ausgeübt und freue mich nun gleichsam auf die neue Herausforderung in Sursee", sagt Ulrich Salm auf Nachfrage der AZ. Er werde auf absehbare Zeit in Veltheim wohnen bleiben und sich auch weiterhin als Gemeindeammann für sein Dorf und die Region engagieren. (az)