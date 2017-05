Über die Schulsozialarbeit an der Primarschule und im Kindergarten – mit jährlichen Kosten von 14 000 Franken – entscheiden die Stimmberechtigten in Remigen am Donnerstag, 8. Juni.

Der Hintergrund: Die Schulpflegen Bözberg, Remigen/Mönthal, Riniken und Rüfenach möchten auf Anfang 2018 gleichzeitig an allen vier Schulen die Schulsozialarbeit mit einem Pensum von je 10 Prozent einführen. Gemäss Gemeinderat Remigen entsteht dadurch ein Pensum von 40 Prozent, das den Bezug der Dienstleistung ermöglicht bei «schulsozialdienst.ch».

Die Schulsozialarbeit ist ein niederschwelliges Angebot und berät Schüler, Eltern, Schulleitung sowie Lehrpersonen, wirkt im Unterricht mit, mindert Konflikte und fördert den Zusammenhalt. Die Klasse und die Lehrpersonen, führt der Gemeinderat aus, werden entlastet, Probleme oder nötige Massnahmen könnten zeitig angegangen werden. Kurz: «Schulsozialarbeit trägt aktiv zu einem guten Schulklima bei», fasst die Behörde zusammen. Und ein solches sei existenziell für den Ruf einer Schule. «Eine gute, fortschrittliche Schule macht Remigen als Wohnort für Familien attraktiver.»

Weiter befindet die Gemeindeversammlung über vier Kreditabrechnungen, die Einbürgerung einer Familie, den Gemeindeanteil von 33 500 Franken für die Anschaffung von zwei Verkehrsfahrzeugen für die Feuerwehr Geissberg, den Kredit von 230 000 Franken für die Gesamtrevision der Nutzungsplanung, die – unveränderte – Gemeinderatsbesoldung sowie die Rechnung 2016.

Diese schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 77 102 Franken ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 103 740 Franken. Zum positiven Ergebnis geführt haben laut Gemeinderat unter anderem die gegenüber dem Budget tieferen Abschreibungen sowie höheren Steuereinnahmen. (mhu)

Gemeindeversammlung Einwohner Donnerstag, 8. Juni, 20 Uhr, Turnhalle; Ortsbürger Freitag, 16. Juni, 20 Uhr, Waldhütte.