Im 290-Seelen-Dorf Elfingen sind Mietwohnungen knapp. Deshalb möchte der Gemeinderat die alte Trotte an der Dorfstrasse zu einem «attraktiven und erschwinglichen» Mietobjekt umbauen lassen. Einen entsprechenden Baukredit über 550 000 Franken hat der Souverän an der letzten Gmeind gutgeheissen. Noch bis zum 27. November liegt das von der Holzbau Bühlmann AG in Mönthal erarbeitete Bauprojekt bei der Verwaltung 3 plus in Bözen zur Einsichtnahme auf. Da die Liegenschaft nahe der Hauptverkehrsachse und dem Dorfbach steht, hat auch der Kanton ein Wörtchen mitzureden.

Das Umbauvorhaben sieht vor, im Erdgeschoss den Wohn-, Koch- und Essbereich einzurichten. Im Idealfall kann neben dem Wohnbereich ein Sitzplatz mit Sichtschutz erstellt werden. Im Innern führt ein neuer Treppenaufgang in das Dachgeschoss mit Schlafzimmer, Bad sowie einem grossen, frei verfügbaren Raum. Anstelle des bestehenden Schopfanbaus werden zwei Garagen errichtet. Oberhalb der Garagen, ist geplant, wird der Raum unter dem Schrägdach als Technikraum verwendet. Gerechnet wird mit einer Monatsmiete von zirka 1300 bis 1500 Franken. Wer dereinst in die ehemalige Trotte einziehen wird, steht noch nicht fest.

Die beiden Garagenboxen, die sich auf der Parzelle hinter der Trotte befinden, sollen auf drei Garagenplätze erweitert werden. So könnten für die spätere Nutzung einer weiteren Gemeindeliegenschaft die benötigten Parkplätze geschaffen werden.