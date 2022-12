Gastronomie in Brugg Ein Fonduezelt der besonderen Art: «Meine Gäste sollen die Sorgen des Alltags vergessen» Seit dem 1. Dezember serviert Mia im Fonduezelt «WinterZauber» in Brugg Käsefondue. Allerdings kam es eher zufällig dazu. Die Umgebung überrascht.

Simone Stamm möchte vorzugsweise Mia genannt werden. Sie betreibt seit dem 1. Dezember das Fonduezelt «WinterZauber.» Noah Merz

Es ist versteckt hinter einem schwarzen Vorhang. Doch bewegt man den Stoffvorhang nach links, gelangt man ins «WinterZauber». Rote, grüne und blaue Lämpchen, brennende Kerzen und weisse Tannenbäumchen schmücken das Fonduezelt und verleihen ihm ein winterliches Ambiente.

Ganz leise ertönt aus einer kleinen Musikbox in dumpfen Klängen Deep-House-Musik. Das Zelt befindet sich im Innenhof des ehemaligen Restaurants Freihof und heutiger The Flame Bar in Brugg.

Drei Wärmestrahler wurden montiert, um den eisigen Temperaturen entgegenzuwirken. Zwei Stützen halten das nach leicht links oben geneigte Dach. Der Boden besteht zur einen Hälfte aus Stein und zur anderen aus Holzschnitzel. Auf der rechten Seite des Zeltes, in der Ecke, ist eine kleine Bar angesiedelt, an der man Cocktails, Glühwein und Schümli-Pflümli bestellen kann. Gegenüberliegend stehen auf dem steinigen Untergrund drei Tische und sechs Bänklein mit jeweils vier Sitzplätzen. Hier kosten die Gäste zwei verschiedene Fonduearten von der Chäshütte in Birmenstorf.

Das Fonduezelt war nicht geplant

Das es überhaupt so weit kam, ist überraschend. Denn Simone Stamm aus Zürich, die vorzugsweise mit ihrem Künstlernamen Mia angesprochen wird, hatte sich als Barkeeperin bei The Flame Bar beworben.

Während die gelernte Restaurationsfachfrau ihren neuen Arbeitsort begutachtete, fiel ihr im ersten Obergeschoss ein kleiner Innenhof auf. «Ich habe mich sofort in ihn verliebt und wusste sogleich, was zu tun ist. So erhielt ich die Erlaubnis des Pächters und innert fünf Tagen schuf ich ein heimeliges Fleckchen, an dem sich meine Gäste vom Alltag erholen und in einer lockeren Atmosphäre in den Genuss eines leckeren Käsefondues kommen», erzählt Mia.

Rund 24 Personen haben im «WinterZauber» Platz, um Käsefondue zu essen. zvg

Gelegentlich hilft Mia – falls das Personal ausfällt – in der Bar mit. Ansonsten widmet sich die 32-Jährige ganz alleine ihrem neuen Projekt.

Zukunft des Fonduezelts ist offen

Seit 2018 ist die gebürtige Tessinerin selbstständig unterwegs. Sie betreibt einen Catering-Service unter dem Namen Freigeistbar, dabei verpflichtete sie sich bisher bei Hochzeiten oder Geburtstagen, die Location zu dekorieren, das Essen und Trinken vorzubereiten. Mia sagt:

«Seit 16 Jahren ist die Gastronomie mein Lebensinhalt.»

Nun betreibt sie seit Anfang Dezember das «WinterZauber». Dieses öffnet jeweils mittwochs bis samstags von 18 bis 22 Uhr. Derweil serviert Mia das Fondue Classic Nature und ein Pilz-Speck-Fondue. Dazu erhält man zur Vorspeise einen Nüsslisalat mit Ei und zum Dessert Schokoladenbrownies oder ein Sorbet. Auch Weissweine wie ein Chardonnay oder Fendant sind kaltgestellt. «Mir ist wichtig, dass die Lebensmittel von regionalen Läden stammen», sagt Mia.

Die Aufbauarbeiten für das Zelt dauerten fünf Tage. zvg

Wie lange das Fonduezelt stehen wird, ist noch nicht klar, sicherlich bis Ende Januar. Danach wird sich die Vollblutgastronomin der Situation entsprechend nach weiteren Schritten umsehen: «Bis dahin erhoffe ich mir, dass meine Gäste im «WinterZauber» die Sorgen des Alltags vergessen und die Umgebung geniessen.»