Gastronomie im Bezirk Brugg Mönthaler Gastgeber haben während Weihnachten offen: «Ich bin so aufgewachsen» Viele Restaurants schliessen während der Festtage ihre Türen. Und doch haben einzelne geöffnet. Die Betreiber des Ristorante Romana in Mönthal erklären ihre Absicht dahinter. Zudem ein kleiner Überblick über andere Betriebe in der Region Brugg.

Pasquale (links) und Veronica Tundo (Grün) mit ihrem Team bieten an Weihnachten ein 3-Gänge-Menu an. Noah Merz

Lange dauert es nicht mehr und viele Restaurants schliessen für ein paar Tage in der Schweiz und Deutschland ihren Gastrobetrieb. Andersherum sieht es in Ländern wie Frankreich aus, dort ist das Auswärtsessen mitsamt der Familie an Weihnachten zur festen Tradition geworden.

Umso herausfordernd ist es dementsprechend für die Menschen, die in der Schweiz während der Festtage und insbesondere am 25. Dezember in der Region Brugg auf Restaurantsuche sind.

Dieses Restaurant hatte schon immer offen

An der Hauptstrasse in Mönthal liegt das Ristorante Romana. Ein Steingarten mit eingepflanzten Bäumchen, eine Palme und ein Spielplatz umsäumen den 30 Jahre alten Bau. Das Sonnenlicht durchdringt die Glasfenster und sorgt für ein heimeliges Ambiente im Innern des Restaurants.

Veronica Tundo, die mit ihrer Schwester Eleonora und ihrem Mann Donato den Betrieb leitet, sitzt auf einem der Plätze, auf dem am Mittag die ersten Gäste erwartet werden. Seit sie als Kind ihrem Vater Pasquale im Betrieb geholfen hat, bewirtschaftet das Restaurant die Gäste jeweils an Weihnachten. Tundo verrät:

«Ich bin so aufgewachsen und blicke dem überhaupt nicht negativ entgegen, es ist immer schön, den Gästen etwas Gutes zu tun.»

So erwirtschafte man während der Festtage einen ordentlichen Umsatz, da viele Restaurants geschlossen haben. «Zudem besuchen uns einige italienische Familien. Für sie ist es Tradition, mit der ganzen Familie am 25. Dezember auswärts essen zu gehen. Bislang haben sich 70 Leute angemeldet.»

Das Ristorante Romana in Mönthal hat Platz für 170 Gäste. Noah Merz

Von 10 Uhr bis 18 Uhr hat das Restaurant geöffnet. Neben der alltäglichen Speisekarte wird ein 3-Gänge-Fischmenu oder -Fleischmenu angeboten. Einen Tag danach, am Stephanstag, bedienen die zehn Angestellten die hungrigen Gäste bereits wieder von 10 bis 22 Uhr. «Wenn man seinen Beruf mit Liebe und Leidenschaft ausführt, ist einem keine Zeit zu schade», sagt Pasquale, der seit über 50 Jahren in der Gastronomie tätig ist.

Nur auf Reservation kriegt man einen Platz

Auch wird das «Al Ristorantino» in Auenstein die Gäste begrüssen. Das Restaurant steht am 24. Dezember ab 17 Uhr und an Weihnachten von 12 bis 17 Uhr offen. Ebenso öffnet das «Max und Moritz» in Hausen. Am Samstag von 8 bis 16 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr.

Einzig auf Reservation bietet der Gasthof Bären in Schinznach-Dorf einen Platz vom 25. bis 26. Dezember an. «Zurzeit haben wir auf die zwei Tage verteilt 25 Buchungen. Insgesamt wären 40 pro Abend möglich», sagt Wirtin Silvia Spicher. Zudem fügt sie an: «Am 25. Dezember sind Reservationen noch möglich, dennoch empfehle ich einige Tage vorher anzurufen, damit es sicherlich noch Platz und Ressourcen hat.» Denn die Fleischbestellungen wurden für die nächsten Tage schon abgegeben.

Der Gasthof Bären in Schinznach-Dorf nimmt ausschliesslich Reservationen für die Weihnachtstage entgegen. Chris Iseli

Mitten in der Altstadt Brugg befindet sich das «La Dolce Vita». Zwar ist es an Weihnachten geschlossen. Anders als der Gasthof Bären öffnet es jedoch am 24. Dezember ab 17 Uhr. Und auch am 26. Dezember ist die Küche in Betrieb. Über den Mittag von 11 bis 14 Uhr und abends von 17 bis 23 Uhr.