Gastronomie Der «Güggeli Sternen» serviert zum Menu etwas Ferienfeeling – auf dem Bözberg gibt es neu Wohnmobildinner Der Restaurantbesitzer Thomas Schäublin spricht über den Erfolg eines Angebots, das aus der Coronanot entstand.

Der «Güggeli Sternen» auf dem Bözberg bietet neu Wohnmobildinner an. Bild: zvg (20. April 2021)

Es ist ein bisschen wie das Gegenteil von Lieferservice. Seit kurzem können Gäste beim «Güggeli Sternen» mit dem eigenen Wohnmobil oder Wohnwagen vorfahren. Parkplatz, Strom und das Benutzen der sanitären Anlagen sind gratis, solange das Essen über den Onlineshop des Bözberger Restaurants bestellt wird, erklärt Pächter Thomas Schäublin. Das Gericht à la carte liefert das Team direkt vor die Wohnwagentür. Ob man danach vor Ort übernachten will, ist den Besuchern selbst überlassen.

Thomas Schäublin, Wirt des Restaurants Güggeli Sternen. Bild: Claudia Meier (6. Juni 2020)

Auf die Idee für das sogenannte Wohnmobildinner kam das Ehepaar Esther und Thomas Schäublin durch einen Verwandten. Ein Cousin machte es auf die Website des Vereins Wohnmobilland Schweiz aufmerksam. Hier können Gastronomen kostenlos einen Eintrag zu ihrem Standplatz und dem kulinarischen wie regionalen Angebot erstellen. Thomas Schäublin sagt:

«Man versucht ja immer alles, um zu Umsatz zu kommen und jetzt zu Coronazeiten braucht es natürlich zusätzliche Ideen.»

Trotz Terrassenöffnung bleibt das Wohnmobildinner

Über 1000 Personen haben sich den Eintrag des «Güggeli Sternen» auf wohnmobilland-schweiz.ch bisher angeschaut. Bis jetzt nutzten aber erst fünf Wohnmobilisten das Angebot. Platz hätte es auf dem Parkplatz an der Dorfstrasse 32 in Bözberg insgesamt für fünf bis sieben Wagen. Die Lage und die Aussicht seien halt nicht so sexy, räumt Schäublin ein.

Er ergänzt: «Dafür hoffen wir, mit unserem Angebot überzeugen zu können.» Zudem wirbt das Team des «Güggeli Sternen» in ihrem Eintrag mit Attraktionen in der Umgebung – wie die Linner Linde oder das Vindonissa Museum in Brugg.

2021 feiert der «Güggeli Sternen» auf dem Bözberg 100-Jahr-Jubiläum.

Bild: Janine Müller (8. April 2016)

Auch wenn die Terrasse des Betriebs (in Abhängigkeit vom Wetter) seit gestern wieder offen ist, soll das Wohnmobildinner bis auf weiteres bleiben. Erst wenn der Innenbereich des Restaurants wieder geöffnet wird, könnte sich das ändern. Thomas Schäublin sagt: «Danach ist der Parkplatz halt nur noch von 22 bis 11.30 Uhr frei und verfügbar.»