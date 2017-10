Der Hirsch im nebligen Herbstwald röhrt nicht, er staunt, denn er ist umgeben von blinkenden Lichtlein. Für 38 Franken ist er zu erwerben, um fortan in einer guten Stube an der Wand zu staunen und blinken. Lichtbilder, wie das mit dem Hirsch – nicht zu verwechseln mit den guten alten Dias – waren letztes Jahr zum ersten Mal im Sortiment. Seit am Freitag der diesjährige Schinznacher Christkindmarkt eröffnet wurde, leuchtet es nun wieder aus unterschiedlichsten Bild-Motiven.

Es war im Hochsommer, als es bei Zulauf hinter der Riegelbau-Fassade zwischen Bonsai- und Zimmerpflanzenabteilung zu weihnachten begonnen hatte. Bis zu zehn Mitarbeitende haben in den vergangenen vier Monaten eine ebenso üppige wie verspielte Weihnachts-Wunderwelt erschaffen. Darin verlieren sich Romantiker genauso, wie stylishe Puristen. 5000 Staunende waren in den vergangenen Jahren jeweils allein an den Wochenenden gekommen. Heuer werden es bestimmt nicht weniger sein.

Blushpink und Eukalyptus

Auswärtige Kunsthandwerker und Hersteller von kulinarischen Köstlichkeiten präsentieren sich neu an sieben grosszügigen Ständen auf dem Dorfplatz vor dem «Riegelhaus». Jeweils nach einer Woche, vereinzelt auch nach zwei Wochen, werden die Anbieter ausgewechselt. Zum Auftakt sind unter anderem Hobby-Steinschleifer Ruedi Haug aus Weiningen mit seinen Schmuckstücken, Renate und Séverine Köhn aus Frick mit Produkten aus ihrer exklusiven Schoggi-Manufaktur – darunter Kakao-Tee – präsent sowie Esther und Lena Flückiger aus Hausen, die Märchenhaftes aus Stoff wie schlaksige Hasen oder reizende Schürzen für kleine Zuckerbäcker nähen und besticken.

Am Samstag wurde ebenfalls die beliebte 10 mal 20 Meter grosse Eisbahn eröffnet, im Restaurant gibt es Glühwein, Kaiserschmarren mit warmen Zwetschgen, Weihnachtskaffee, warme Schoggiküchlein mit flüssigem Kern – beides aber bitte mit Sahne. An verschiedenen Tagen werden Workshops für Gross und Klein angeboten, Basteln, Kasperli- und Puppentheater.

Mitten in der Verkaufshalle sticht der imposante Weihnachtsbaum in die Augen, dessen künstliche Äste unter einem blushpink- gold-, eukalyptus- und champagner-farbenen Kunstwerk von Federboas, zarten Lichterketten, Kugeln und Blüten verschwinden.

Lichter, Töne, Düfte

Womit ein Geheimnis um die «Modefarben» der diesjährigen Weihnacht bereits gelüftet ist, doch längst nicht alle Geheimnisse. Denn ebenso sind, Blau, Weiss, Rot, Grün und Braun heuer als Weihnachtsfarben angesagt. Womit also der Lichtbild-Hirsch und der dreidimensionale Kopf seines Kumpels aus Plüsch (den man für 255 Franken mitnehmen und übers heimische Cheminée hängen kann) farblich ebenfalls total «in» sind.

Kaum hat man die Riegelhauswand hinter sich gelassen, taucht man ein in ein Meer von Farben, Lichtern, Formen, Materialen, Tönen, Düften. Leise rieseln Weihnachtslieder und es riecht wunderfein. Wonach eigentlich? Nach Kerzenwachs, Mandarinen, Glühwein, Tannadeln? Vielleicht ist der eine oder andere Duft gar nur Einbildung, versinkt man doch zwischen glitzernden Eisbären, knuddeligen Balletteusen, seraphischen Heerscharen geradewegs in einen dieser wundervollen Träume, wie man sie in Kindertagen geträumt hatte.

Selfie mit Rentier

Zunächst zögerlich, dann glücklich, probierte der 10-jährige Mathieu aus Genf den über und über mit Kugeln und Weihnachtssternen geschmückten Hängesessel aus. Das rund einen Meter grosse Plüsch-Rentier auf zwei Beinen daneben hat keine rote, sondern eine braune Nase, heisst also nicht Rudolph, ist aber dennoch bestens als Kumpel für Selfies geeignet. Die Auswahl an Lichthäusern ist ebenso gross, wie jene von künstlichen Tannenbäumen mit und ohne Schnee. Besonders eindrücklich ist ein sich rhythmisch bewegender Baum. Vom Tempo her scheint er Slow Fox zu tanzen. Rock-n-Roll kann er sich mit seinem kostbar-köstlichen Behang von schrägen Comic-Tieren statt Kugeln nicht erlauben.

Durch Fenster blickt man auf einen See mit Storch und fliegender Ente. In einem Dschungelwald lodert ein Lagerfeuer, auf unzähligen Tischen türmen sich Berge von Kunst und Kitsch, die so wunderbar verführerisch sind, dass man die Qual der Wahl von Herzen gerne in Kauf nimmt – im Gepäck viel Zeit und entweder eine gehörige Portion Widerstandskraft oder einen gut gefüllten Geldbeutel.