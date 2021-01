Garagist setzt sich für mehr Arbeitsplätze ein – «ich kämpfe seit über 20 Jahren dafür»

Im August 2018 verlangte die SP-Fraktion im Zusammenhang mit der BNO-Revision in einer Motion. Im neu eingezonten beziehungsweise umgezonten Gebiet «Im Winkel» sei im Gestaltungsplan ein Anteil von mindestens 30 Prozent der Bruttogeschossfläche als gemeinnütziger Wohnungsbau festzulegen. In einer ausführlichen Botschaft beantragt der Gemeinderat dem Einwohnerrat für die Sitzung vom 20. Januar im Campussaal nun, diese Motion abzuschreiben. Er will sich aber verpflichten lassen, eine lokale oder in der Region verankerte gemeinnützige Trägerschaft bei einem konkreten Vorhaben zu unterstützen, insbesondere bei Verhandlungen mit dem Kanton.

Autovertretungen verlangen grössere Ausstellungsflächen

Der Kanton besitzt mit einem Anteil von 65 Prozent die grösste Fläche auf dem Areal «Im Winkel» und möchte seine Grundstücke veräussern. Dieses Schwerpunktgebiet für Wohnnutzung beinhaltet auch eine Mischzone (WA4) für das Gewerbe mit mindestens 60 Prozent Wohnanteil. Doch die Einteilung für diese Gewerbezone erfolgte so, dass die seit 1956 in Windisch domizilierte Garage E. Baschnagel AG ihre dringend benötigte Erweiterung nicht umsetzen kann.

Rückblick: Das Traditionsunternehmen musste 1997 dem Kanton für den Neubau des Kreisels an der Hauserstrasse Land abgeben. Dafür forderte es Realersatz, bekam ihn aber nicht, sondern wurde entschädigt. Inhaber und Verwaltungsratspräsident Peter Baschnagel berichtet der AZ von jahrelangen Verhandlungen mit dem Kanton. Im Zusammenhang mit der BNO-Revision ergab sich eine neue Möglichkeit. Denn damit die E. Baschnagel AG ihre Vertretungen behalten kann, müsste die Firma die Ausstellungsfläche vergrössern und in Windisch zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Peter Baschnagel spricht von 13 zusätzlichen zu den 30 vorhandenen Stellen.

Die neue Gewerbezone müsste umgelegt werden