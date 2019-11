Gäste aus der neuen Welt: Die Amerikaner entdecken Schloss Habsburg

Ende Januar dieses Jahres besuchte Wang Qishan, Vizepräsident der Volksrepublik China, mit einer Delegation und unter grössten Sicherheitsvorkehrungen das Schloss Habsburg. Der damals 70-Jährige ist Historiker und interessiert sich sehr für die Geschichte der früheren Weltdynastie. Überhaupt konnte die Besucherzahl auf Schloss Habsburg mit Ausstellungen, Führungen und Vermittlungsangeboten zwischen 2013 und 2018 von 13 319 auf 29 712 mehr als verdoppelt werden.

Nach den Chinesen werden 2020 neu vermehrt auch Amerikaner in der 430-Seelen-Gemeinde anzutreffen sein. Denn der US-amerikanische Reiseanbieter «Tauck Vacations» hat die Habsburg in sein Reiseprogramm aufgenommen. Die Touren werden zwischen Mai und Anfang Oktober stattfinden.

Vorerst sind rund 30 Daten reserviert. Wie viele Touren effektiv durchgeführt werden können, hängt von der Nachfrage ab. Und die könnte nächstes Jahr gross sein. Denn die Tour durch die Schweiz ist an einen Besuch der 42. Oberammergauer Passionsspiele gekoppelt, die vom 16. Mai bis 4. Oktober 2020 in Bayern aufgeführt werden. Dieser kulturelle Höhepunkt, der nur alle zehn Jahre stattfindet, ist in den USA offenbar ein Verkaufsschlager.

Mittagspause auf dem Schloss zwischen Bern und St. Gallen

Die achttägige Landreise von «Tauck Vacations» unter den Titel «Swiss Highlands & Bavarian Alps», was übersetzt «Schweizerisches Hochland und Bayerische Alpen» heisst, beginnt in Zürich und führt am ersten Tag nach Bern. Dort werden sich die Reiseteilnehmer mit dem weltbekannten Physiker Albert Einstein und den Berner Bären befassen sowie durch den Rosengarten schlendern. Der Zwischenhalt im Kanton Aargau steht am dritten Tag auf dem Programm, wenn die Tourteilnehmer von Bern nach St. Gallen reisen, wo sie die Stiftsbibliothek besuchen.

Die um 1020 auf dem aussichtsreichen Grat des Wülpelsbergs über dem Dorf erbaute Habsburg gilt als Stammsitz der Habsburger. Die Amerikaner werden im Schlossrestaurant, das dem Kanton gehört, auf ihrer Schweizer Reise das Mittagessen einnehmen. Nach einem Tag in Appenzell geht der zweite Teil der Reise in Bayern (Oberammergau und München) weiter.

«Die Entwicklung des Habsburger Kulturtourismus ist seit 2008 einer der strategischen Schwerpunkte des Museum Aargau», hielt Sprecherin Sibylla Fischer von Museum Aargau bereits im Oktober gegenüber der AZ fest.

Will heissen: Das Schloss Habsburg soll nicht nur national, sondern auch international positioniert werden. «Dabei sollen unterstützend verschiedene Kooperationen und Partnerschaften aufgebaut werden», ergänzt Sibylla Fischer nun.

Die Product Managerin kennt das Schloss von früher

Die Product Managerin Europe von «Tauck Vacations» sei ein bekennender Fan der Habsburgergeschichte und fasziniert vom Stammschloss der ehemaligen Weltdynastie, so Fischer. «Sie kennt das Schloss aus ihrer früheren Zeit, als sie in Europa Tourmanagerin war und hat uns kontaktiert.»

Die Mittagspause auf dem Schloss Habsburg wird von einem Esstheater begleitet, das zweimal 15 Minuten dauert. Museum Aargau erwartet 2020 total zirka 1300 Gäste aus Amerika.